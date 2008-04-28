نشست سه جانبه چین،هند و روسیه اواسط می برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس روسیه، امروز وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای، هدف از برگزاری این نشست را که روزهای 14 و 15 ماه مه(25 و 26 اردیبهشت) برگزار خواهد شد گفتگو برای انجام تفاهمات در راستای تقویت پتانسیل سیاسی این چارچوب از گفتگوهای سه جانبه توصیف کرد که در نشست قبلی وزیران سه کشور در "هاربین" چین در 24 اکتبر سال 2007 درباره آنها توافق شده بود.

وزارت خارجه روسیه همچنین هدف این نشست را تبادل نظر درباره مسائل بین المللی و منطقه ای و همچنین منافع متقابل توصیف کرده است.

بر اساس این بیانیه، روز 16 مه نیز نشستی بین وزیران امور خارجه برزیل، روسیه، هند و چین در یکاترینبورگ برگزارخواهد شد که در آن مسائل مربوط به دستورکارهای بین المللی و کشف مسیرهای ممکن برای یک تعامل چهارجانبه در صحنه جهانی بررسی خواهد شد.