  1. بین الملل
  2. سایر
۹ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۳۶

در سطح وزیران خارجه؛

نشست سه جانبه چین،هند و روسیه اواسط می برگزار می شود

نشست سه جانبه چین،هند و روسیه اواسط می برگزار می شود

وزیران امور خارجه چین، هند و روسیه اواسط ماه آینده میلادی در "یکاترینبورگ" با همدیگر دیدار و روابط مشترک و همچنین مسائل منطقه ای و بین المللی را بررسی خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس روسیه، امروز وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای، هدف از برگزاری این نشست را که روزهای 14 و 15 ماه مه(25 و 26 اردیبهشت) برگزار خواهد شد گفتگو برای انجام تفاهمات در راستای تقویت پتانسیل سیاسی این چارچوب از گفتگوهای سه جانبه توصیف کرد که در نشست قبلی وزیران سه کشور در "هاربین" چین در 24 اکتبر سال 2007 درباره آنها توافق شده بود.

وزارت خارجه روسیه همچنین هدف این نشست را تبادل نظر درباره مسائل بین المللی و منطقه ای و همچنین منافع متقابل توصیف کرده است.

بر اساس این بیانیه، روز 16 مه نیز نشستی بین وزیران امور خارجه برزیل، روسیه، هند و چین  در یکاترینبورگ برگزارخواهد شد که در آن مسائل مربوط به دستورکارهای بین المللی و کشف مسیرهای ممکن برای یک تعامل چهارجانبه در صحنه جهانی بررسی خواهد شد.

کد مطلب 673428

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها