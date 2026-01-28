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۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۵۷

معلم: جشن نیمه شعبان در ۵۶ نقطه شیروان برگزار می‌شود

معلم: جشن نیمه شعبان در ۵۶ نقطه شیروان برگزار می‌شود

شیروان: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: به مناسبت نیمه شعبان در ۵۶ نقطه شهرستان شیروان مراسم جشن و شادی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر از شیروان، حجت‌الاسلام محمد معلم در جلسه ستاد شئون فرهنگی که پیش از ظهر امروز در محل دفتر امام جمعه این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: میلاد امام زمان(عج) فرصت مغتنمی برای صیقل دادن روح و سامان‌بخشی فکر و اندیشه افراد است.

وی افزود: قرار است با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در ۵۶ نقطه شهرستان جشن‌های مختلف برگزار شود که برپایی ایستگاه‌های صلواتی، احیای شب نیمه شعبان در مصلی امام خامنه‌ای، پخت نذری شام برای ۲ هزار نفر در مهدیه و مصلی شیروان، آذین بندی و فضاسازی محیطی جهت استقبال از میلاد امام زمان(عج) از جمله این برنامه‌ها است.

حجت‌الاسلام معلم تأکید کرد: در تشکل‌های دینی و مردمی به ویژه بانوان تکاپو برای جشن‌های مذهبی بسیار بالاست که جای تقدیر دارد.

حجت‌الاسلام جواد غلامی، امام جمعه شیروان در این جلسه ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و دهه فجر بیان کرد: با برنامه‌ریزی دقیق جشن نیمه شعبان و دهه فجر باشکوه برگزار شود تا عطر مهدویت و امید به انقلاب در فضای جامعه طنین انداز شود.

امام جمعه شیروان تصریح کرد: در بین الطلوعین و آستانه ظهور قرار داریم و در این برهه زمانی حق و باطل آشکار شده و خورشید امامت و ولایت صاحب زمان(عج) آشکار خواهد شد.

امام جمعه شیروان با تأکید بر اینکه امام زمان(عج) برای شیعیانش به مثابه پدر است و علاقه زیادی به آنان دارد، گفت: بهتر است کارهای مراسم جشن نیمه شعبان به صورت مردمی پیش برود و اقشار مختلف پای کار بیایند تا اقدامی مذهبی، معنوی، مهدوی و تمدنی صورت گیرد.

در پایان این نشست نهادهایی چون شهرداری، امور مساجد، آموزش و پرورش، سپاه، بسیج،فرمانداری و حوزه علمیه آمادگی خود برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن نیمه شعبان را اعلام کرده و اقدامات صورت گرفته را گزارش دادند.

کد مطلب 6734332

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