به گزارش خبرنگار مهر از شیروان، حجت‌الاسلام محمد معلم در جلسه ستاد شئون فرهنگی که پیش از ظهر امروز در محل دفتر امام جمعه این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: میلاد امام زمان(عج) فرصت مغتنمی برای صیقل دادن روح و سامان‌بخشی فکر و اندیشه افراد است.

وی افزود: قرار است با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در ۵۶ نقطه شهرستان جشن‌های مختلف برگزار شود که برپایی ایستگاه‌های صلواتی، احیای شب نیمه شعبان در مصلی امام خامنه‌ای، پخت نذری شام برای ۲ هزار نفر در مهدیه و مصلی شیروان، آذین بندی و فضاسازی محیطی جهت استقبال از میلاد امام زمان(عج) از جمله این برنامه‌ها است.

حجت‌الاسلام معلم تأکید کرد: در تشکل‌های دینی و مردمی به ویژه بانوان تکاپو برای جشن‌های مذهبی بسیار بالاست که جای تقدیر دارد.

حجت‌الاسلام جواد غلامی، امام جمعه شیروان در این جلسه ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و دهه فجر بیان کرد: با برنامه‌ریزی دقیق جشن نیمه شعبان و دهه فجر باشکوه برگزار شود تا عطر مهدویت و امید به انقلاب در فضای جامعه طنین انداز شود.

امام جمعه شیروان تصریح کرد: در بین الطلوعین و آستانه ظهور قرار داریم و در این برهه زمانی حق و باطل آشکار شده و خورشید امامت و ولایت صاحب زمان(عج) آشکار خواهد شد.

امام جمعه شیروان با تأکید بر اینکه امام زمان(عج) برای شیعیانش به مثابه پدر است و علاقه زیادی به آنان دارد، گفت: بهتر است کارهای مراسم جشن نیمه شعبان به صورت مردمی پیش برود و اقشار مختلف پای کار بیایند تا اقدامی مذهبی، معنوی، مهدوی و تمدنی صورت گیرد.

در پایان این نشست نهادهایی چون شهرداری، امور مساجد، آموزش و پرورش، سپاه، بسیج،فرمانداری و حوزه علمیه آمادگی خود برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن نیمه شعبان را اعلام کرده و اقدامات صورت گرفته را گزارش دادند.