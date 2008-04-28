  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۹ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۵:۰۴

70400 جلد کتاب در کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی توزیع می شود

70400 جلد کتاب در کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی توزیع می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه هماهنگی و نظارت بر کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی از توزیع 70 هزار و 400 جلد کتاب در کانونهای مساجد استان خبر داد.

محمد حسین عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: توزیع کتابها در دو مرحله انجام می شود که مرحله اول آن شامل 31 هزار و 900 جلد در اسفند ماه گذشته توزیع شده است.

عبداللهی با بیان اینکه این کتابها تاکنون 200 میلیون تومان هزینه در برداشته است، یادآور شد: این کتابها از مقطع پیش دبستانی تا کارشناسی بوده و در مجموع هر دو مرحله به هر کانون 31 جلد کتاب اهدا می شود.

در مرحله دوم توزیع کتابها که هم اکنون در حال انجام است، 38 هزار و 500 جلد کتاب به کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی اهدا خواهد شد.

کد خبر 673443

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها