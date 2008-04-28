70400 جلد کتاب در کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی توزیع می شود

محمد حسین عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: توزیع کتابها در دو مرحله انجام می شود که مرحله اول آن شامل 31 هزار و 900 جلد در اسفند ماه گذشته توزیع شده است.

عبداللهی با بیان اینکه این کتابها تاکنون 200 میلیون تومان هزینه در برداشته است، یادآور شد: این کتابها از مقطع پیش دبستانی تا کارشناسی بوده و در مجموع هر دو مرحله به هر کانون 31 جلد کتاب اهدا می شود.

در مرحله دوم توزیع کتابها که هم اکنون در حال انجام است، 38 هزار و 500 جلد کتاب به کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی اهدا خواهد شد.