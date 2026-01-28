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۸ بهمن ۱۴۰۴، ۲۲:۱۰

هشدار سخنگوی سپاه به آمریکایی‌ها: برای همه سناریوهایتان برنامه داریم

هشدار سخنگوی سپاه به آمریکایی‌ها: برای همه سناریوهایتان برنامه داریم

سخنگوی سپاه گفت: به مردم اطمینان خاطر می‌دهیم که بر رفتار و تحرکات دشمن مسلط هستیم و نسبت به همه سناریوهای دشمن، برنامه اقدام داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نائینی با اشاره به جنگ روانی آمریکایی‌ها در روزهای اخیر و تلاش آنان برای دیپلماسی زور و ارعاب بیان داشت: ترساندن با تصویر سازی از جنگ و اعزام ناو هواپیمابر حربه قدیمی مقامات آمریکایی است. مقامات کاخ سفید در قبال مقاومت ایران در فتنه مسلحانه و جنگ 12 روزه در شرایط سردرگمی و استیصال قرار گرفته‌اند. پس از شکست سریع و سخت فتنه آمریکایی در ایران به شدت دنبال التهاب آفرینی و تزریق ترس کاذب به جامعه و مردم ایران هستند زیرا در هر اقدام ضدایرانی با سد مستحکم مردم و انسجام ملی ایرانیان مواجه شده اند. این بار هم تلاش دارند با جنگ روانی بر احساس و افکار مردم ایران تأثیرگذاری منفی داشته باشند.

سخنگوی سپاه درخصوص تلاش آمریکایی‌ها برای تهدیدات نظامی بیان داشت: واقعیت حاکم بر میدان متفاوت از تبلیغات رسانه‌ای دشمن است. بر وضعیت میدان مسلط هستیم و افتخار هم میکنیم که سپر ملت بزرگ ایران دربرابر هر توطئه‌ای هستیم و این بار هم به مردم اطمینان خاطر می‌دهیم که بر رفتار و تحرکات دشمن مسلط هستیم و نسبت به همه سناریوهای دشمن، برنامه اقدام داریم. دشمن ضربات مقدماتی ما در «العدید» را فراموش نکرده است. ما تجربه شکست دشمن در جنگ های مدرن، آنهم در مقیاس بزرگ و در خطرناک ترین و پیچیده ترین صحنه‌ها را داریم.

کد مطلب 6734477

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    نظرات

    • بردیا IR ۰۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      2 3
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      اولا خداکنه جنگی درکارنباشه.ولی اگه آمریکا این غلط کرد که به ایران حمله کنه. ایران تا جایی که در توانش هست جهنمی بزرگ از آتش موشک وغیره رو سرش بریزه تا به غلط کردن بیاد به این فکر نکنیم که اونا قوین.بلکه تفکر مون این باشه که ما قوی تریم .همین ذهنیت مثبت راجب خودمون خیلی میتونه باعث پیشرفت حرکت و پیروزی مون بشه. مردم هم باید درصحنه باشن برضد دشمن تا مایوس و ناامید بشه اتحادشونو بیشترحفظ کنن مردم ،تا همه باهم بر این دشمنان خبیث مزدور غلبه کنیم وپیروزی.کورخواندن ایناخدابزرگه حافظ ایران و ملت ایران انشالله
    • IR ۰۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      2 1
      پاسخ
      دمتون گرم خدا قوت دلاوران غیور جمهودی اسلامی ایران مردم به شما ها می بالند به قدرت و نظام جمهوری اسلامی ایران می بالند خدا حافظ و نگهدار همتون خدا دست شما را بگیرد و یاری کند در مقابل این شیاطین ان شاءالله
    • NP IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      1 0
      پاسخ
      ما ایرانی ها هیچ وقت آغازگر جنگ در طول تاریخ نبودیم و همیشه این دشمنان بودن که خواهان فکر اقدام کثیف در تجزیه بلعیده شدن ایران بودند ، اما قرار هم نیست به ایران تجاوز حمله بشه اما ایران هیچ دفاعی در برابر امنیت حفظ قلمروی زمینی دریایی هوایی خودش نشون نده . تحمیل مطرح شدن چند شرط آمریکا برای هیچ کشور ملت مستقل در دنیا قابل پذیرش نیست چه برسه برای ایران ملت ایران ..
    • NP IR ۱۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      برای حفظ موجودیت اسرائیل اگر قراره آمریکا روبروی با ایران قرار بگیره پس بهتره بدونه این کشور ملت نظام هرگز به خاطر شروط آمریکا به زور اجبار تحمیل دیکته کردن سر و کمر خم و تعظیم نمی کنند ، ما ایرانی ها اگر خم بشیم تعظیم کنیم فقط در برابر الله خودمونه ، نه در برابر ظالم ستمگر کافر کفار متجاوز ، وسلام

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