به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نائینی با اشاره به جنگ روانی آمریکایی‌ها در روزهای اخیر و تلاش آنان برای دیپلماسی زور و ارعاب بیان داشت: ترساندن با تصویر سازی از جنگ و اعزام ناو هواپیمابر حربه قدیمی مقامات آمریکایی است. مقامات کاخ سفید در قبال مقاومت ایران در فتنه مسلحانه و جنگ 12 روزه در شرایط سردرگمی و استیصال قرار گرفته‌اند. پس از شکست سریع و سخت فتنه آمریکایی در ایران به شدت دنبال التهاب آفرینی و تزریق ترس کاذب به جامعه و مردم ایران هستند زیرا در هر اقدام ضدایرانی با سد مستحکم مردم و انسجام ملی ایرانیان مواجه شده اند. این بار هم تلاش دارند با جنگ روانی بر احساس و افکار مردم ایران تأثیرگذاری منفی داشته باشند.



سخنگوی سپاه درخصوص تلاش آمریکایی‌ها برای تهدیدات نظامی بیان داشت: واقعیت حاکم بر میدان متفاوت از تبلیغات رسانه‌ای دشمن است. بر وضعیت میدان مسلط هستیم و افتخار هم میکنیم که سپر ملت بزرگ ایران دربرابر هر توطئه‌ای هستیم و این بار هم به مردم اطمینان خاطر می‌دهیم که بر رفتار و تحرکات دشمن مسلط هستیم و نسبت به همه سناریوهای دشمن، برنامه اقدام داریم. دشمن ضربات مقدماتی ما در «العدید» را فراموش نکرده است. ما تجربه شکست دشمن در جنگ های مدرن، آنهم در مقیاس بزرگ و در خطرناک ترین و پیچیده ترین صحنه‌ها را داریم.