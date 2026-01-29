سایت قم زائر با هدف تسریع اطلاع رسانی در اختیار زائران نیمه شعبان

سید محمد حجار حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مجموعه مدیریت شهری قم با بهکارگیری همه ظرفیتهای اطلاعرسانی و تبلیغاتی، خود را برای میزبانی شایسته از زائران جشن بزرگ نیمه شعبان آماده کرده است.
وی گفت: در این راستا، سایت قم زائر با هدف ارائه خدمات جامع اطلاعاتی و پاسخگویی به نیازهای زائران و مجاوران بهروزرسانی شده و بهصورت کامل در دسترس قرار میگیرد تا دسترسی به اطلاعات ضروری در کوتاهترین زمان ممکن فراهم شود.
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم افزود: بر اساس دستور استاندار قم، سامانه پیامکی اطلاعرسانی در مبادی ورودی شهر فعال میشود و زائران بلافاصله پس از ورود به قم، پیامکهایی حاوی اطلاعات مسیرها، خدمات شهری و برنامههای مرتبط با نیمه شعبان دریافت خواهند کرد.
حجار حسینی با اشاره به اهمیت تولید و توزیع محتوای رسانهای هدفمند بیان کرد: برای پوشش مناسب برنامههای نیمه شعبان، تولید ۳۵ کلیپ، موشن و پادکست در دستور کار قرار گرفته است که این محتواها بهویژه برای اطلاعرسانی به شهرهای اطراف قم از جمله تهران، اصفهان، کاشان و اراک طراحی شده و از طریق مبادی ورودی شهر در اختیار زائران قرار میگیرد.
وی ادامه داد: بهمنظور تسهیل مسیریابی زائران، ۱۰ هزار نسخه نقشه سهزبانه ویژه زائران تهیه شده است که این نقشهها در ورودی پارکینگها توزیع میشود و نقش مؤثری در هدایت زائران به حرم مطهر حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران خواهد داشت.
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم با اشاره به اقدامات گسترده در حوزه تبلیغات محیطی تصریح کرد: تبلیغات محیطی مشترک با مسجد مقدس جمکران در قالب طرحی به وسعت پنج هزار مترمربع و با شعار مهدی جان، ایران در سطح شهر اجرا میشود که این برنامه تا پایان ۲۲ بهمنماه ادامه خواهد داشت.
وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از سردرگمی زائران اظهار کرد: اطلاعرسانی مسیریابی بهصورت دقیق و مرحلهبهمرحله از ورودیهای شهر تا حرم مطهر حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران انجام میشود تا زائران با آرامش و سهولت بیشتری به مقصد برسند.
حجار حسینی خاطرنشان کرد: در ایام نیمه شعبان، ۵۰ نفر از نیروهای روابط عمومی شهرداری قم در محور بلوار پیامبر اعظم(ص) مستقر میشوند تا با حضور میدانی و پاسخگویی مستقیم، اطلاعرسانی مؤثر و منسجمی را برای زائران رقم بزنند.
وی در پایان گفت: نصب منظم القاب حضرت ولیعصر(عج) و پرچم جمهوری اسلامی ایران در بلوار پیامبر اعظم(ص) انجام شده و بنرهایی با موضوع حجاب و عفاف و همچنین شهدای گرانقدر نیز در این محور نصب خواهد شد که اجرای این طرح از چند روز گذشته آغاز شده است.
