۹ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۳۵

سایت قم زائر با هدف تسریع اطلاع رسانی در اختیار زائران نیمه شعبان

قم- مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری قم از فراهم شدن دسترسی کامل زائران به سامانه جامع اطلاع‌رسانی قم زائر همزمان با فرارسیدن ایام نیمه شعبان خبر داد.

سید محمد حجار حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مجموعه مدیریت شهری قم با به‌کارگیری همه ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی، خود را برای میزبانی شایسته از زائران جشن بزرگ نیمه شعبان آماده کرده است.

وی گفت: در این راستا، سایت قم زائر با هدف ارائه خدمات جامع اطلاعاتی و پاسخگویی به نیازهای زائران و مجاوران به‌روزرسانی شده و به‌صورت کامل در دسترس قرار می‌گیرد تا دسترسی به اطلاعات ضروری در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شود.

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری قم افزود: بر اساس دستور استاندار قم، سامانه پیامکی اطلاع‌رسانی در مبادی ورودی شهر فعال می‌شود و زائران بلافاصله پس از ورود به قم، پیامک‌هایی حاوی اطلاعات مسیرها، خدمات شهری و برنامه‌های مرتبط با نیمه شعبان دریافت خواهند کرد.

حجار حسینی با اشاره به اهمیت تولید و توزیع محتوای رسانه‌ای هدفمند بیان کرد: برای پوشش مناسب برنامه‌های نیمه شعبان، تولید ۳۵ کلیپ، موشن و پادکست در دستور کار قرار گرفته است که این محتواها به‌ویژه برای اطلاع‌رسانی به شهرهای اطراف قم از جمله تهران، اصفهان، کاشان و اراک طراحی شده و از طریق مبادی ورودی شهر در اختیار زائران قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: به‌منظور تسهیل مسیریابی زائران، ۱۰ هزار نسخه نقشه سه‌زبانه ویژه زائران تهیه شده است که این نقشه‌ها در ورودی پارکینگ‌ها توزیع می‌شود و نقش مؤثری در هدایت زائران به حرم مطهر حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران خواهد داشت.

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری قم با اشاره به اقدامات گسترده در حوزه تبلیغات محیطی تصریح کرد: تبلیغات محیطی مشترک با مسجد مقدس جمکران در قالب طرحی به وسعت پنج هزار مترمربع و با شعار مهدی جان، ایران در سطح شهر اجرا می‌شود که این برنامه تا پایان ۲۲ بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از سردرگمی زائران اظهار کرد: اطلاع‌رسانی مسیریابی به‌صورت دقیق و مرحله‌به‌مرحله از ورودی‌های شهر تا حرم مطهر حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران انجام می‌شود تا زائران با آرامش و سهولت بیشتری به مقصد برسند.

حجار حسینی خاطرنشان کرد: در ایام نیمه شعبان، ۵۰ نفر از نیروهای روابط عمومی شهرداری قم در محور بلوار پیامبر اعظم(ص) مستقر می‌شوند تا با حضور میدانی و پاسخگویی مستقیم، اطلاع‌رسانی مؤثر و منسجمی را برای زائران رقم بزنند.

وی در پایان گفت: نصب منظم القاب حضرت ولی‌عصر(عج) و پرچم جمهوری اسلامی ایران در بلوار پیامبر اعظم(ص) انجام شده و بنرهایی با موضوع حجاب و عفاف و همچنین شهدای گرانقدر نیز در این محور نصب خواهد شد که اجرای این طرح از چند روز گذشته آغاز شده است.

