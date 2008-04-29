مشکلات اسکان دانشجویان در منازل استیجاری مراغه / تراکم اتاقها شرایط تحصیل را دشوار کرده است

دکتر غلامرضا حجتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کلیه دانشجویان دختر دوره های روزانه و شبانه دانشگاه مراغه پوشش خوابگاهی داده شده اند و 80 درصد دانشجویان پسر دوره روزانه دانشگاه مراغه نیز که متقاضی خوابگاه هستند تحت پوشش خوابگاه قرار گرفته اند اما 20 درصد آنها در خوابگاههای دانشگاه اسکان ندارند. همچنین این ظرفیت وجود ندارد که دانشجویان پسر دوره های شبانه نیز در خوابگاهها اسکان داده شوند.

رئیس دانشگاه مراغه در خصوص مشکلات اسکان در منازل استیجاری این شهر برای دانشجویان گفت: شهر مراغه یک شهر خیلی کوچک است و چندان زندگی دانشجویی برای اهالی آن جا افتاده نیست به همین دلیل با دشواری منازل خود را به دانشجویان اجاره می دهند.

وی در خصوص امکانات دانشگاه مراغه برای دانشجویان اجاره نشین گفت: تا آنجایی که ممکن است از نظر ارائه سرویس رفت و آمد از شهر به دانشگاه به دانشجویانی که در خوابگاههای دانشگاه اسکان ندارند کمک می شود.

غلامرضا حجتی اضافه کرد: دانشگاه مراغه 6 مجموعه خوابگاهی دارد که فقط 2 خوابگاه ملکی و بقیه استیجاری هستند لذا اکثر دانشجویانی که در خوابگاه اسکان داده شده اند در خوابگاههای استیجاری ساکن هستند.

رئیس دانشگاه مراغه افزود: اجاره بهایی که از دانشجویان ساکن خوابگاههای استیجاری دریافت می شود معادل هزینه ای است که بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجویان برای اسکان در خوابگاههای ملکی وجود دارد، این در حالی است که خوابگاههای استیجاری مالک خصوصی دارند و دانشگاه باید بر طبق قیمت روز به آنها اجاره بها پرداخت کند.

وی با پیش بینی کاهش پوشش خوابگاهی این دانشگاه در سالهای آتی در صورت عدم احداث خوابگاه جدید برای این دانشگاه، گفت: احتمالا در سال تحصیلی نتوانیم پوشش 100 درصدی اسکان در خوابگاه برای دانشجویان دختر داشته باشیم، هر چند که یک میلیارد تومان اعتبار برای احداث خوابگاه برای سال 87 به دانشگاه مراغه اختصاص داده شده است. امیدواریم در هماهنگی با وزارت علوم نقشه های تیپ را دریافت کرده و سریعتر شروع به ساخت خوابگاه کنیم.

غلامرضا حجتی تصمیم برخی دانشجویان دختر به انصراف از تحصیل در صورت عدم اسکان در خوابگاه دانشگاه را تایید کرد و گفت: مسئولان دانشگاه در چنین شرایطی که ظرفیت خوابگاهی وجود ندارد تا جایی که امکان داشته باشد با دانشجویان اسکان داده شده صحبت می کند و رضایت آنها را جلب می کند تا با پذیرش تراکم بیش از حد جمعیت ساکن در اتاق بپذیرند تا این دسته از دانشجویان هم اتاقی آنها شوند.

وی خاطرنشان کرد: با تراکم بیش از حد اتاقها روبرو هستیم تا آنجا که در اتاقهای 4 نفره 6 نفر و در اتاقهای 6 نفره 8 نفر اسکان داده شده اند و این هم از نظر درسی و هم از لحاظ روحی برای دانشجویان مشکل ایجاد کرده است.