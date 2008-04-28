پاسداران با تعمیق دانش و بینش عقیدتی سیاسی در مسیر نوآوری و شکوفایی گام بردارند

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این اطلاعیه ضمن گرامیداشت 12 اردیبهشت سالروز شهادت آیت الله شهید مرتضی مطهری (ره) که به عنوان روز معلم و روز عقیدتی و سیاسی در سپاه نامگذاری شده است آمده است: شهید مطهری در پرتوی آثار گرانبهایش انسان این روزگار را به اندیشیدن در خاستگاه وجودی خویش و سیر آفاق انفسی فراخواند و پاس حرکت قلم را دانست که این سلاح را نشاید به هر ننگ و نامی آلودن.

در ادامه این اطلاعیه به ضرورت نکوداشت مقام معلم و مربیان تربیتی و عقیدتی سیاسی سپاه اشاره و تصریح شده است: تعلیم و تربیت، نقش والای معلم در نظام ارزشی اسلام، پایگاه رفیع و جایگاه منیع دارد و با نگاهی ژرف بلندای منزلت معلم را در پیوند با هدف آفرینش انسان و علت نهایی خلقت باید جستجو کرد ، همچنانکه حضرت رسول اکرم (ص) که خود بزرگترین معلم تاریخ بشریت و جهان هستی است در فرمایشات خود دانشمندان و علما را وارثان پیامبران معرفی کرده اند که دانش را از ایشان به ارث برده اند.

در قسمت دیگری از این اطلاعیه می خوانیم : امید است پاسداران حریم ولایت و ارزش های مقدس انقلاب اسلامی با درونی سازی تزکیه و تذهیب نفس و همچنین استفاده از منبع غنی اسلامی و تعمیق دانش و بینش عقیدتی سیاسی خود با عزم و اراده بالا در مسیر شعار نوآوری و شکوفایی گام بردارند و همچون سالیان گذشته در انجام تکالیف الهی و پاسداری از مکتب رهایی بخش تشیع کوشا باشند.