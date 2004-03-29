حزب حاكم در انتخابات پارلماني گرجستان به پيروزي رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، روساي كميته هاي نظارت بر انتخابات اعلام كردند كه نتايج انتخابات پارلماني گرجستان امشب منتشر خواهد شد اما نتايج اوليه اين انتخابات كه روز گذشته منتشر شد نشان مي دهد كه حزب جبهه ملي به رهبري ميخائيل ساكاشويلي 7/78 در صد آراء را به خود اختصاص داده است .

طبق آمارهاي بدست آمده از انتخابات روز گذشته هيچ حزبي نتوانسته است كرسيهاي پارلمان اين كشور را از آن خود كند اما حزب ساكاشويلي كه توانسته با اختلاف بسيار زياد از رقباي خود پيشي گيرد توانست تمامي يكصدو پنجاه كرسي پارلمان اين كشور را تصاحب كند .