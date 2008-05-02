موزه شهریار تا دو ماه آینده به بهره برداری می رسد

رضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: شهروندان داخل و خارج از شهرستان شهریار در صورت داشتن اشیای فرهنگی و تاریخی با ارزش در منازل خود، می توانند آنها را به موزه شهر اهدا کنند تا به نام آنها در موزه نگهداری شود.

وی افزود: محل احداث این موزه در مجتمع امام علی (ع) در شهرک وائین است و شهرداری و اعضای شورای شهر شهریار در احداث این موزه همکاری و مساعدت لازم را با اداره میراث فرهنگی داشته اند.

این مسئول همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر 100 اثر تاریخی شهریار مربوط به دورانهای صفویه، سلجوقی، هخامنشی و ... است و قدمت برخی از آنها به چهار هزار سال قبل از میلاد بر می گردد.

رحیمی یادآور شد: تاکنون در شهریار 100 آثار تاریخی شناسایی شده اند و 44اثر نیز به ثبت ملی رسیده اند.