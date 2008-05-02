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۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۵:۰۲

موزه شهریار تا دو ماه آینده به بهره برداری می رسد

موزه شهریار تا دو ماه آینده به بهره برداری می رسد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهریار گفت: موزه شهریار با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون ریال تا دو ماه آینده به بهره برداری می رسد.

رضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: شهروندان داخل و خارج از شهرستان شهریار در صورت داشتن اشیای فرهنگی و تاریخی با ارزش در منازل خود، می توانند آنها را به موزه شهر اهدا کنند تا به نام آنها در موزه نگهداری شود.

وی افزود: محل احداث این موزه در مجتمع امام علی (ع) در شهرک وائین است و شهرداری و اعضای شورای شهر شهریار در احداث این موزه همکاری و مساعدت لازم را با اداره میراث فرهنگی داشته اند.

این مسئول همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر 100 اثر تاریخی شهریار مربوط به دورانهای صفویه، سلجوقی، هخامنشی و ... است و قدمت برخی از آنها به چهار هزار سال قبل از میلاد بر می گردد.

رحیمی یادآور شد: تاکنون در شهریار 100 آثار تاریخی شناسایی شده اند و 44اثر نیز به ثبت ملی رسیده اند.

کد مطلب 673523

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