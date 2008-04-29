"اندیشه سیاسی علامه جعفری" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در کتاب حاضر، مبانی اندیشه‌ سیاسی و نیز نظریه‌های سیاسی علامه محمد تقی جعفری در حوزه‌ بایسته‌ها و شایسته‌های سیاسی بررسی می‌شوند.

برخی از فصول کتاب عبارتند از : زندگی و زمانه، مبانی معرفتی و روش‌شناسی فلسفی و عرفانی علامه جعفری، نظام سیاسی از نظر علامه جعفری و سیاست معقول.

در این کتاب تأکید می‌شود که انگیزه‌ اولیه‌ علامه جعفری در طرح دیدگاه‌های سیاسی، وجود بحران‌های هویتی و فلسفی و معرفت‌‌شناسانه ‌ای است که ناشی از حاکمیت تفکرات اومانیستی و مادی‌ گرایانه‌ حاکم بر تفکر عمومی و سیاسی جهان غرب بعد از رنسانس است.