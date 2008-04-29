عدم همکاری گمرک فعالیتهای منطقه آزاد اروند را فلج کرده است

محمد رمضان احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: یکی از مشکلات جدی منطقه آزاد اروند، وجود مدیران غیر بومی در راس گمرک و بندر خرمشهر است که متاسفانه با عدم درک شرایط و محرومیتهای موجود در آبادان و خرمشهر، فعالیتهای این سازمان را با مشکل جدی روبرو کرده اند.

وی افزود: مدیران گمرک و بندر خرمشهر با سنگ اندازی و عدم همکاری از فعالیتهای تجاری بازرگانان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی جلوگیری می کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند از موضوع رکود پیش آمده در بازارچه چینیها به عنوان نمونه یاد کرد و بیان داشت: گمرک به دلیل فروش مقداری پیراهن و شلوار به صورت خرده فروشی در بازارچه مذکور جوسازی های فراوانی را علیه فعالیتهای منطقه آزاد به راه انداخت که این امر به طور کلی با حقیقت کاملا فاصله دارد.

وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که با توجه به اینکه میزان کالاهای چینی ها در بازار مشخص است و در صورت عرضه کالا به صورت خرده فروشی بلافاصله می توان با گرفتن آمار از میزان کالای موجود در انبارها، عوارض گمرکی و دیگر هزینه ها را از آنها گرفت.

رمضان احمدی از دلسوزان استان خواست از مانع تراشی ها و بی توجهی های مدیران گمرک و بندر خرمشهر جلوگیری کنند تا امکان فراهم شدن شرایط شکوفایی اقتصادی و تجاری شهرهای آبادان و خرمشهر به واسطه رونق فعالیتهای منطقه آزاد اروند فراهم شود.