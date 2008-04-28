ناامنی درونی و خلاء عاطفی ریشه بزهکاری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، غلامعلی افروز پیش از ظهر امروز در جلسه هم اندیشی روانشناختی شخصیت و اثرپذیری مجازات در دادگستری کرج اظهار داشت: تمام بزهکارانی که در زندانها به سر می برند از اختلافات والدین خود رنج می برند و در خانواده های دیکتاتور، کمال جو، فوق العاده کم رو، فوق العاده عصبانی یا ناسازگار زندگی و رشد کرده اند.

رئیس شورای برنامه ریزی و مدیریت بهداشت روان و اصلاح رفتار زندانیان افزود: خصیصه های شخصیتی در ارتکاب جرم موثر است و خصیصههای شخصیتی باید در محاکم مورد ارزیابی قرار گیرند زیرا توجه به نیازهای بشری در فرآیند دادرسی بسیار مهم است.

وی خاطرنشان کرد: قاضی پرونده ویژگیهایی را تبیین می کند که بخشی از آن این است که همه آدمها محبت طلب، اخم گریز، تشویق طلب، تنبیه گریز، ترغیب طلب، تهدید گریز، تکوین طلب و تحقیر ستیز هستندو در این مورد برای هیچ یک از زندانیان نباید استثنا قائل شد.

افروز عنوان کرد: در حوزه شخصیتی، فردی که همیشه مورد تحقیر، تنبیه یا تخریب واقع شده و از سوی کسی مورد احترام قرار نگرفته است وجودش آسیب پذیر می شود به نحوی که حضرت علی (ع) نیز با این بیان از این ویژگی یاد کرده است که "ریشه آسیب پذیری تخریب شخصیت و عدم بهره مندی از کرامت نفس است".

این استاد دانشگاه با اشاره به نقش آموزش در جلوگیری از بزهکاری یادآور شد: بر اساس بررسیهای صورت گرفته در بین زندانیانی که به آنها خدمات بهداشت روانی ارائه شده است 38 درصد ارتکاب به جرم پس از آزاد شدن تقلیل می یابد.

در این جلسه همچنین رئیس دادگستری شهرستان کرج اظهار داشت: شناخت و آگاهی قضات از مسائل روانشناختی مجرمین موجب اثرپذیر مجازاتهای در نظر گرفته می شود و برای همین لازم است توجه به روحیات مجرمان در تعیین مجازاتها در نظر گرفته شود.

سید محمد میرشفیعی افزود: توجه به این امر موجب می شود قضات بتوانند در خدمت رسانی و ایجاد عدالت قضایی و کاهش صحیح و اصولی جمعیت زندانیان کرج اقدام کنند.