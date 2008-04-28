آقازاده و سوبولوف عصر امروز دیدار می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انجام مذاکرات سوبولوف کفیل دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه با دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران که صبح امروز انجام شد ، این مقام روس عصر امروز با رضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در محل این سازمان دیدار و گفتگو خواهد کرد.

کفیل دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه در راس یک هیئت بلند پایه دیشب وارد تهران شد تا علاوه بردیدار با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ، با برخی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران نیز ملاقات کند.

محور مذاکرات سوبولوف با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران روابط دو جانبه بویژه در بخش انرژی و اقتصاد ، تحولات بین المللی و منطقه ای اعلام شده است.



وی در دیدار صبح امروز خود با جلیلی از جزئیات بسته پیشنهادی ایران که شامل پیشنهادات هسته ای است اطلاع یافت .