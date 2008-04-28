شوراها اولویتهای اصلی توسعه را به مردم معرفی کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید صولت مرتضوی ظهر امروز در جمع اعضای شوراهای اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی رهبر انقلاب به نام نوآوری و شکوفایی افزود: پیام رهبری مخاطبان فراوانی دارد، بخشی باید بستر ساز و بخشی مجری باشند.

استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: شوراها باید خدمات ارائه شده خود به مردم را اطلاع رسانی کرده تا مردم از خدمات آنها مطلع شوند.

وی شوراها را نماد اراده و مطالبات مردم دانست و گفت: شوراها باید به دور از فعالیت در حوزه‌هایی که وظیفه آنها نیست در جهت رفع مشکلات مردم تلاش کنند.

وی بر استفاده از تجربیات کارشناسان حوزه ‌های مختلف در پیشبرد اهداف شورایی تاکید کرد و یادآور شد: شوراها باید با استفاده از ارتباطات مناسب با دستگاه‌های اجرایی، زمینه بروز مشکلات را از بین ببرند.

مرتضوی عنوان کرد: همه تکلیف داریم و به نظر می ‌رسد بخش اعظمی از این تکالیف بر عهده شوراهای اسلامی شهر و روستا است و باید پیرامون تمام نیازمندی‌ها فکر و اندیشه شود و طرحی نو به ارئه دهند.

وی یکی از دلایل گرانی مسکن در بیرجند را بی تدبیری خواند و افزود: شوراهای اسلامی باید در کنار مسئولان کار را برای اقشار کم درآمد آسان کنند.

مرتضوی ادامه داد: قوای سه گانه در صف و ستاد باید بستر ساز شکوفایی و نوآوری بوده و از سویی دیگر صاحبان خرد و کسانی که دارای تفکر و آراء هستند باید ایده پردازی کنند تا ملت ما به خصوص قشر جوان و نوجوان بتواند با نوآوری نا دانسته ها را به دانسته تبدیل کنند.