  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۹ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۴:۰۷

255 واحد تولیدی خراسان رضوی از معافیت ورود ماشین آلات خارجی برخورار شدند

مشهد - خبرگزاری مهر:‌ رئیس اداره اقتصادی و بازرگانی سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی گفت: طی سال گذشته 255 واحد تولیدی بخش صنعت خراسان رضوی از 4/16 میلیون دلار معافیت حقوق ورودی برای ماشین آلات خارجی برخوردار شدند.

هادی هراتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: ارزش مجموع ماشین آلات وارد شده مشمول معافیت 81/181 میلیون دلار است که کارآفرینان صنعت استان از پرداخت 4/16 میلیون دلار حقوق ورودی آن معاف شده اند.

رئیس اداره اقتصادی وبازرگانی سازمان صنایع و معادن استان در ادامه گروه صنعتی ماشین آلات فوق را شامل ماشین آلات ساخت خودرو، قطعات خودرو، صنایع کانی غیرفلزی، صنایع غذایی، صنایع سلولزی، شیمیایی، نساجی، برق والکترونیک، فلزی، فولاد و معدن ذکر کرد.

وی گفت: این ماشین آلات با تکنولوژی روز دنیا و برای نصب در واحدهای صنعتی استان وارد شده است.

هراتی نیک اظهار داشت: آمار فوق نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از نظر ارزش ماشین آلات وارداتی به استان 7/39 درصد و از نظر برخورداری از معافیت حقوق ورودی (گمرکی) 9/38 درصد افزایش نشان می دهد که این امر حکایت از جهت گیری واردات به سمت ورود کالاهای سرمایه ای برای تولید دارد.

 

کد مطلب 673616

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها