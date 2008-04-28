255 واحد تولیدی خراسان رضوی از معافیت ورود ماشین آلات خارجی برخورار شدند

هادی هراتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: ارزش مجموع ماشین آلات وارد شده مشمول معافیت 81/181 میلیون دلار است که کارآفرینان صنعت استان از پرداخت 4/16 میلیون دلار حقوق ورودی آن معاف شده اند.

رئیس اداره اقتصادی وبازرگانی سازمان صنایع و معادن استان در ادامه گروه صنعتی ماشین آلات فوق را شامل ماشین آلات ساخت خودرو، قطعات خودرو، صنایع کانی غیرفلزی، صنایع غذایی، صنایع سلولزی، شیمیایی، نساجی، برق والکترونیک، فلزی، فولاد و معدن ذکر کرد.

وی گفت: این ماشین آلات با تکنولوژی روز دنیا و برای نصب در واحدهای صنعتی استان وارد شده است.

هراتی نیک اظهار داشت: آمار فوق نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از نظر ارزش ماشین آلات وارداتی به استان 7/39 درصد و از نظر برخورداری از معافیت حقوق ورودی (گمرکی) 9/38 درصد افزایش نشان می دهد که این امر حکایت از جهت گیری واردات به سمت ورود کالاهای سرمایه ای برای تولید دارد.



