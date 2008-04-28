صدای مشاور تخصصی اعتیاد در کرمان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، رضا کلانتری زاده ظهر امروز در مراسم آغازبکار مرکز صدای مشاوره اعتیاد در کرمان گفت: این مرکز برای جلوگیری از آسیبهای ناشی از اعتیاد در جامعه به صورت 24 ساعته در اختیار مردم قراردارد.

وی تصریح کرد: در این مرکز 9 کارشناس در زمینه های مبارزه با توزیع و عرضه مواد مخدر، اعتیاد وخانواده، درمان اعتیاد و مشکلات ناشی از اعتیاد بخصوص در زمینه اعتیاد جوانان و نوجوانان مشغول بکار می باشند و مشاوره لازم را ارائه می دهند.

کلانتری گفت: در مرکز مشاوره در خصوص مسائل پیرامون آسیب های ناشی از اعتیاد، ارائه راهکارهای حقوقی مربوط به اعتیاد، روابط عمومی و هماهنگی و معتادان خیابانی، به متقاضیان خدمات مشاوره ای داده می شود.

وی از افراد در تماس با اعتیاد و معتادیان خواست در صورت برخورد با آسیبهای اجتماعی با این مرکز تماس بگیرند.