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۹ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۴:۳۹

صدای مشاور تخصصی اعتیاد در کرمان راه اندازی شد

کرمان - خبرگزاری مهر: دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان گفت: صدای مشاور تخصصی اعتیاد برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی در کرمان راه اندازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، رضا کلانتری زاده ظهر امروز در مراسم آغازبکار مرکز صدای مشاوره اعتیاد در کرمان گفت: این مرکز برای جلوگیری از آسیبهای ناشی از اعتیاد در جامعه به صورت 24 ساعته در اختیار مردم قراردارد.

وی تصریح کرد: در این مرکز 9 کارشناس در زمینه های مبارزه با توزیع و عرضه مواد مخدر، اعتیاد وخانواده، درمان اعتیاد و مشکلات ناشی از اعتیاد بخصوص در زمینه اعتیاد جوانان و نوجوانان مشغول بکار می باشند و مشاوره لازم را ارائه می دهند.

کلانتری گفت: در مرکز مشاوره در خصوص مسائل پیرامون آسیب های ناشی از اعتیاد، ارائه راهکارهای حقوقی مربوط به اعتیاد، روابط عمومی و هماهنگی و معتادان خیابانی، به متقاضیان خدمات مشاوره ای داده می شود.

وی از افراد در تماس با اعتیاد و معتادیان خواست در صورت برخورد با آسیبهای اجتماعی با این مرکز تماس بگیرند.

 

کد مطلب 673634

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