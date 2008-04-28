هفت هزار نفر از کلاسهای نهضت قرآن آموزی در اردبیل بهره مند می شوند

نهضت حورزاده رئیس اتحادیه موسسات و مراکز قرآنی اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب اظهار داشت: این هفت هزار قرآن آموز در قالب 350 کلاس آموزشی و در طی سه ماهه اول سال جاری در 37 موسسه و مرکز قرآنی استان آموزشهای لازم را فرا خواهند گرفت.

وی عنوان کرد: همچنین هماهنگیهای لازم برای فعالیت مهد کودک های قرآنی با اداره کل بهزیستی در راستای آموزش قرآنی یک هزار کودک چهار تا شش سال صورت پذیرفته که در سال جاری به مرحله اجرا در خواهد آمد.

وی افزود: در حال حاضر نیز 15 مهد کودک قرآنی در اردبیل و پنج مهد کودک نیز در شهرستانهای استان در رشته های قرائت یک و دو و حفظ قرآن کریم فعالیت می نمایند.

حورزاده در ادامه با اعلام اینکه تعداد خانه های قرآن روستایی در کل استان 25 باب است، تصریح کرد: امسال تعداد خانه های قرآن روستایی در استان افزایش خواهد یافت و دوره های آموزشی طرح نهضت قرآن آموزی نیز دراین خانه ها برگزار خواهد شد.

وی همچنین برگزاری دوره تربیت معلم قرائت قرآن سطح یک و برگزاری طرح «نسیم حیات 11» را از مهمترین برنامه های اتحایه موسسات و مراکز قرآنی در سال جاری و در شهرستان های استان عنوان کرد.

مسئول اتحادیه موسسات و مراکز قرآنی اردبیل در پایان یاد آور شد: اجرای طرح نسیم در 10 سال گذشته به پایان رسید و مصمم هستیم که طرح « نیسم حیات11» را با حضور 50 شرکت کننده به مدت شش ماه در سال جاری برگزار نماییم.

