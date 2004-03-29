به‎ گزارش‎‎ خبرگزاري مهر امير سرتيپ‎ خلبان‎‎ سيد رضا پرديس‎ در نخستين مراسم‎ صبحگاه‎ عمومي‎ در سال‎ 83 افزود : نيروي‎‎ هوايي‎‎ ارتش‎ به‎ عنوان‎‎ نوك‎ پيكان نيروهاي مسلح‎ با عزمي راسخ‎ و با كسب‎ آمادگي‎ همواره‎‎ در عرصه دفاع از كشور حاضر است‎ .

فرمانده‎‎‎ نيروي‎‎‎ هوايي‎‎ ارتش‎ با اشاره به پرواز آزمايشي هواپيماي شكاري صاعقه‎ تصريح‎ كرد : اين‎‎‎ هواپيما را متخصصان جوان كشور در مجتمع‎ اوج‎ نيروي‎‎ هوايي‎‎‎ طراحي كرده و ساخته ‎‎اند و با اتمام‎ پروازهاي آزمايشي به ناوگان‎ عملياتي‎‎ هواپيماهاي‎‎ شكاري مي پيوندد .

پرديس‎ افزود : فرد فرد كاركنان‎ در موفقيت‎‎ ماموريت هاي‎‎ نيروي هوايي‎ و كسب‎ خودكفايي‎ اين‎ نيرو موثرند.