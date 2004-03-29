به گزارش خبرگزاري مهر امير سرتيپ خلبان سيد رضا پرديس در نخستين مراسم صبحگاه عمومي در سال 83 افزود : نيروي هوايي ارتش به عنوان نوك پيكان نيروهاي مسلح با عزمي راسخ و با كسب آمادگي همواره در عرصه دفاع از كشور حاضر است .
فرمانده نيروي هوايي ارتش با اشاره به پرواز آزمايشي هواپيماي شكاري صاعقه تصريح كرد : اين هواپيما را متخصصان جوان كشور در مجتمع اوج نيروي هوايي طراحي كرده و ساخته اند و با اتمام پروازهاي آزمايشي به ناوگان عملياتي هواپيماهاي شكاري مي پيوندد .
پرديس افزود : فرد فرد كاركنان در موفقيت ماموريت هاي نيروي هوايي و كسب خودكفايي اين نيرو موثرند.
فرمانده نيروي هوايي جمهوري اسلامي ايران :
نيروي هوايي با عزمي راسخ و با كسب آمادگي همواره در عرصه دفاع از كشورحاضر است
فرمانده نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران گفت : احياء برنامه ريزي آموزش در حين كار براي كاركنان جوان با هدف كسب مهارت در تخصصهاي فني ، نگهداري و پدافند از برنامه هاي اين نيرو در سال 83 است .
به گزارش خبرگزاري مهر امير سرتيپ خلبان سيد رضا پرديس در نخستين مراسم صبحگاه عمومي در سال 83 افزود : نيروي هوايي ارتش به عنوان نوك پيكان نيروهاي مسلح با عزمي راسخ و با كسب آمادگي همواره در عرصه دفاع از كشور حاضر است .
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