ایجاد صندوقهای شخصی الکترونیکی در سطح کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن محبیان عراقی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت پست با اشاره به اجرای پایلوتی این طرح در دو منطقه پستی شهر تهران در سال گذشته گفت: پیش از این افرادی که دارای صندوق پستی شخصی بودند باید برای دریافت مرسولات خود به صورت تصادفی به واحدهای پستی مراجعه می کردند که با نصب سیستم الکترونیکی مذکور مراجعه غیر ضروری به این واحدها حذف شده است.



وی ادامه داد: با نصب مرکز تماس (Call center) روی صندوقهای پستی شخصی به محض دریافت یک مرسوله در این صندوق‌ها از طریق پیامک(SMS) و یا تماس تلفنی به صاحب صندوق اطلاع داده می‌شود.



محبیان عراقی در خصوص مزایای راه‌اندازی این سیستم گفت: به کمک این سیستم از تأخیر در دریافت مرسولات جلوگیری خواهد شد. همچنین بر اساس سیاست‌های اساسی دولت، سفرهای زاید درون شهری نیز کاهش خواهد یافت.



مدیرعامل شرکت پست خاطرنشان کرد: پایلوت این طرح در سال گذشته در دو منطقه پستی شهر تهران اجرا شد که با استقبال بسیار خوب صاحبان صندوق‌های پستی شخصی مواجه بود و با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته سال جاری نیز در سطح کشور عملیاتی خواهد شد.



وی با بیان این مطلب که صندوق های پستی شخصی به درخواست مشتریان و به منظور قرار گرفتن مرسولات مهم از جمله پست پیشتاز ایجاد می‌شود، گفت: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به واحدهای پستی مورد نظر خود و تشکیل پرونده نسبت به دریافت این صندوق‌ها و یا تجهیز آن‌ها به سیستم الکترونیکی اقدام کنند.



رئیس هیات مدیره پست اظهار داشت: از سوی دیگر و طی سال گذشته تجهیزات الکترونیکی روی صندوق‌های پستی شهری نیز نصب شده است تا زمان تخلیه این صندوق‌ها را گزارش و موجب جلوگیری از تأخیر در تحویل نامه‌ها به متقاضیان شود.

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