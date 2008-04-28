انتقاد نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس از بسته جدید بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله یوسفیان ملاء ظهر دوشنبه در دیدار با رییس و اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران گفت: در صورت عدم چاره اندیشی مناسب و به موقع با بحرانی عظیم در سطح جامعه روبرو خواهیم بود.

عضو کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی با اشاره به رشد فزاینده گرانی و نگرانی مردم اظهار داشت: بنده به دلیل تورمهای بی سابقه اخیر در اولین نطق پیش از دستور سال جاری، هشدارهای لازم را به مسئولان ذیربط داده و خواستار اتخاذ راه های اصولی و منطقی جهت مهار تورم شدم.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در ادامه تلاش های هیئت رییسه جدید اتاق در جهت شکوفایی اقتصادی استان را قابل ستایش ارزیابی کرد و از حمایت کامل مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم استان از اقدامات و برنامه های اتاق بازرگانی مازندران خبر داد.

وی اذعان داشت: بی گمان تمام تلاش ها در دولت و مجلس در حوزه های اقتصادی بر تقویت تولید و ارتقاء صادرات متمرکز شده و اتاق بازرگانی با بهره مندی از امکانات و ظرفیت های اقتصادی خواهد توانست نقش قابل ملاحظه ای را در تحقق این مهم ایفاء کند.

نصیر عمرانیان محمدی، نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران نیز با برشمردن اقدامات و کارکردهای اتاق در دوره چهارم فعالیا هیئت نمایندگان از عزم و اهتمام اتاق بازرگانی در جهت ایجاد بستر تولید و صادرات در استان بیاناتی داشت.

وی با اشاره به رشد 23 درصدی صادرات مازندران در سال گذشته خواستار تلاش جدی تر دستگاه های متولی در ارتقاء روزافزون سهم صادرات استان شد.