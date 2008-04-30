تالاب بین المللی "چغاخور"؛ بهشتی در بهار چهار محال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، تالاب بین المللی چغاخور با بیش از دو هزار و ۳۰۰ هکتار مساحت در نزدیکی شهر بلداجی در شهرستان بروجن و در دامنه ارتفاعات بر آفتاب و کلار است.

مساحت آبی این تالاب یک هزار و ۳۶۰ تا یک هزار و ۵۰۰ هکتار و عمق آبی آن شش متر مربع است.

این تالاب با ۵۸ گونه گیاهی و آبزیان از اهمیت زیست محیطی بالایی برخوردار بوده و در فصل تابستان حاشیه آن به یک دهکده سیاحتی گردشگران تبدیل می شود.

پوشش گیاهی این تالاب از گونه های حاشیه ای، نم پسند و شناور و غوطه ور تشکیل شده که عمده ترین آنان بید، مرغ پگن، پتامژتون، پلیگونیوم و ساز است.

پرندگان چغاخور مرغابی، انواع حواصیل، لک لک سفید، خروس کولی، کشیم، باکلان، مرغابی سانان، فلامینگو، یلوه، اکراس، قو، سلیم، کاکانی ها و آبزیانی مانند ماهی کپور، گامبوزیاد (ماهی گورخری) با ارزش ژنتیکی، کنترل بیولوژیکی، زینتی، مطالعاتی، صید تجاری و غذایی و همچنین خزندگانی شامل لاک پشت آبزی، حیوانانی نظیر گراز، شغال، گرگ، روباه و خرگوش در مجاور آن زندگی می کنند.

فصل بهار و تابستان بهترین زمان بازدید از تالاب است همچنین فصل زمستان و یخ بستن تالاب نیز زیبایی بی نظیری دارد و این زیبایی ها سالانه گردشگرانی را به این مکانها می کشاند.

رئیس کل حفاظت محیط زیست استان چهار محال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد در خصوص این تالاب اظهار داشت: تالاب بین المللی چغاخور به دلیل شرایط تنوع زیستی بالا و گونه های جانوری نادر از سال 78 توسط سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان منطقه شکار ممنوع اعلام و مورد حمایت قرار گرفت.

داود شیوندی افزود: این منطقه به دلیل قرار گرفتن در کنار دو جاده آسفالته و برخورداری از تنوع زیستگاهی و جانوری به خصوص پرندگان، دارای قابلیتهای گردشگری زیادی است و همچنین مجاورت آن با امامزاده حمزه علی در کنار تفریحات فیزیکی پر تحرک مثل قایقرانی، ماهیگیری لذت جویی از مناظر و تماشای حیات وحش اهمیت منطقه را دو چندان کرده است.

تالاب بین المللی چغاخور در ۵۵ کیلومتری شهرکرد در شهرستان بروجن در محور ارتباطی شهرکرد - خوزستان قرار دارد.