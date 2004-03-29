به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الزمان در تحليل خود به قلم نضال الليثي نوشت: بسياري با نظرات بزرگترين مرجع عراق اتفاق نظر دارند و برخي هم اختلاف دارند، از جمله مطالبات نامه اخير وي به اخضر ابراهيمي نماينده ويژه كوفي عنان در عراق است.

جدال ميان طرفداران و مخالفان مواضع آيت الله سيستاني مسائلي است كه مربوط به نقش مرجعيت و دخالت وي در سياست روزانه است اما متاسفانه واقعگرايي از اين جدال ميان دو طيف غايب شده است و گاهي به حد اتهام زني مي رسد تا مناقشه به حدي برسد كه به اهميت موضوعات طرح شده نرسيم.

روزنامه الزمان نوشت: تمام عراقي ها از جمله پيروان اديان و مذاهب ديگر آيت الله سيستاني را از تمايلات و آرزوهاي سياسي مبرا مي دانند، خود ايشان نيز تاكيد كرده كه هرگز خود را در هيچ انتخابات كانديد نخواهد كرد و هيچ منصب و مقام سياسي را در صورت درخواست از وي نخواهد پذيرفت.

به نوشته الزمان، مرجعيت شيعه از مهمترين موسسات و تشكيلات شيعه است كه اعتدال و تسامح و مبارزه با طائفي گري را در پيش گرفته است، آيت الله سيستاني فتاواي فراواني در اين خصوص صادر كرده است.

اين روزنامه افزود: آيت الله سيستاني به پاكي لسان و قلم متمايز است و سابقه نداشته كه شخصي را متهم كند يا بر وي هجوم آورد يا بر يك فرد سياسي يا روحاني ديني كه با وي اختلاف نظر دارد، حمله ور شود.

به نوشته الزمان، دخالت مرجعيت شيعه در مسائلي مربوط به قانون اساسي موقت و نحوه تدوين آن به دو پيشينه صرف نظر از درستي يا نادرستي آن استناد كرده، اولين آن حمايت علما و مراجع نجف از قانون اساسي مشروطه ايران در سال هاي 1903 تا 1906 ميلادي يا مخالفت برخي ديگر با آن است و ديگري بحث و جدل هايي كه در مورد اين موضوع شناخته شده است و نياز به يادآوري ندارد، مرجعيت نجف فتوي معروفي دارد كه به موجب آن هرگونه تعامل با نظام پادشاهي را پس از تشكيل دولت عراقي حرام اعلام كرده است.

الزمان در ادامه نوشت: باز مي گرديم به مواضع آيت الله سيستاني در قبال قانون اساسي موقت عراق، وي هيچ فتوايي در اين خصوص صادر نكرد، بلكه نظراتي را در مورد مطالبي بيان كرد كه رسانه هاي گروهي منشتر كردند، آيا مرجع از حدود ديني خود فراتر رفته و به دروازه سياست وارد شده است؟ پاسخ به اين سوال مي طلبد تا به نظر مرجع شيعه، پيش از صدور نتيجه گيري شتابزده در اين خصوص با انصاف و عدالت گوش فرا داد.

دو موضع در قبال قانون اساسي موقت را بايد نقد كرد موضع اعضاي شوراي انتقالي كه نسبت به اين قانون ملاحظاتي را ابراز داشتند، بزرگترين مرجع عراقي با حق وتوي كردها در مورد قانون اساسي دايم عراق مخالفت كرد اما با اعطاي حكومت فدرالي به كردها در سايه عراق يكپارچه هيچ مخالفتي نكرد، بزرگترين مرجع عراق تنها مرجعي نيست كه خواستار تشكيل حكومت اسلامي در عراق شده است بلكه تمام علماي بزرگ و كوچك چنين موضعي دارند، كما اينكه رهبران احزاب شيعه عراق نيز بر تشكيل چنين حكومتي اصرار مي ورزند اما آنها قبول كرده اند كه قانون اساسي موقت عراق تصريح مي كند كه شريعت اسلامي منبعي براي قانونگذاري است آيا اين به معناي اين است كه اين رهبران از مطالبات خود دست برداشته اند قطعا جواب منفي است آنها همچنان به آن پايبند هستند و منتظر فرصتي براي تحقق آن هستند.