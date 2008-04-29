مدیر کل جدید صدا و سیما مرکز گیلان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرمضان موسوی مقدم معاون امور مجلس و استانها صدا و سیما در مراسم معارفه مدیر کل جدید مرکز گیلان گفت: "رسانه استانی باید در خدمت توسعه همهجانبه استان باشد و سه وظیفه اصلی و ماموریت قطعی شبکههای محلی حفظ و پاسداری از فرهنگ، تاریخ و داشتههای مرز و بوم است."
وی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد صدا و سیما مرکز گیلان خاطرنشان ساخت: "این مرکز در مقایسه با سایر استانها توانست در تولید آثار فاخر جایگاهی خوب پیدا کند و میتواند با این زیرساختها در آینده قطب تولیدات فاخر در کشور شود که این موضوع مسئولیت مدیر کل جدید را چند برابر می کند."
در این مراسم محسن نصرپور به عنوان مدیر کل جدید صدا و سیما مرکز گیلان معرفی و از زحمات چهار ساله سیدمحمود حسینی قدردانی شد.
