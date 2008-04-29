سرمای زمستان 12 میلیارد تومان به جاده های استان مرکزی خسارت زد

حسن احمدی نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: در این راستا بسیاری از راهها لکه گیری و 14 هزار تن آسفالت در راههای استان مرکزی ریخته شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در نقاط حادثه خیز استان بیان داشت: نصب بنر در سطح استان، اطلاع رسانی به مردم، نصب چراغ گردان خورشیدی در سطح راهها و نصب تابلوهای سرعت سنج از جمله اقدامات انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سفرهای نوروزی در استان مرکزی بالغ بر 320 هزار خودرو افزایش داشته فوتیها در این ایام نیز 30 درصد کاهش داشته است.

احمدی نوری اظهار داشت: در طول شبانه روز 800 هزار خوردور در سطح شبکه راههای استان در حال تردد هستند.

وی اعتبارات ملی و استانی امسال این اداره را 44 میلیارد تومان خواند و گفت: این رقم نسبت به سال قبل 30 درصد افزایش داشته است.

وی برنامه های کاری سال جاری راه و ترابری را توجه به اتمام طرحهای نیمه تمام، ایمن‌ سازی محورهای مواصلاتی، بهبود شاخص راههای روستایی، روکش محورهای اصلی و ترانزیتی استان، اصلاح ساختار نیروی انسانی، زیر عبور بردن هشت کیلومتر از محور اراک - فرمهین تا پایان اردیبهشت ماه و جذب اعتبارات بیشتر برای انجام‌های طرحهای راهسازی اعلام کرد.