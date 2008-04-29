شکستی دیگر برای الامارات / رجب زاده گلزنی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات شب گذشته با برگزاری سه بازی به اتمام رسید که طی آن تیم های العین، الوصل و الوحده مقابل رقبای خود صاحب برتری شدند.

الامارات که خطر سقوط به مسابقات فوتبال لیگ دسته دوم باشگاه های امارات را احساس می کند، دیشب با همراهی مهدی رجب زاده، رضا عنایتی و رسول خطیبی به دیدار العین رفت و در نهایت با نتیجه 2 بریک مقابل مهمان خود تن به شکست داد. برای تیم العین در این بازی عثمان جالو (11) و فارس جمعه (61) گلزنی کردند و تک گل تیم الامارات نیز توسط مهدی رجب زاده در دقیقه 36 به ثمر رسید.

در دیگر بازی شب گذشته تیم الشعب با حضور 90 دقیقه ای علی سامره و مهرزاد معدنچی در خانه مقابل الوصل تن به شکست 2 برصفر داد. برای الوصل که نماینده نخست فوتبال امارات در لیگ قهرمانان باشگاه های آسیاست، در این بازی رشید عیسی (53) و عیسی علی البلوشی (90) گلزنی کردند.

الوحده دیگر نماینده فوتبال امارات در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا نیز دیشب موفق شد در خانه مقابل الجزیره به برتری 2 بریک دست یابد. برای الوحده عیسی احمد (45) و محمد سعید الشحی (90) گلزنی کردند و تک تیم الجزیره نیز توسط عبدالسلام جمعه به ثمر رسید.

جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات به شرح زیر است :

1- الشباب 35 امتیاز

2- الاهلی 32 امتیاز- تفاضل گل 16+

3- الجزیره 32 امتیاز- تفاضل گل 13+

4- الشارجه 32 امتیاز- تفاضل گل 4+

5- العین 29 امتیاز

6- الشعب 27 امتیاز

7- الوصل 26 امتیاز

8- النصر 25 امتیاز

9- الظفره 22 امتیاز

10- الوحده 18 امتیاز

11- الامارات 14 امتیاز

12- حتا 13 امتیاز

- جدول گلزنان مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات در پایان هفته نوزدهم به شرح زیر است :

15 گل

مهرزاد معدنچی (الشعب - ایران)

13 گل

فیصل خلیل (الاهلی - امارات) و آندرسون (الشارجه - برزیل)

12 گل

رضا عنایتی و رسول خطیبی (الامارات - ایران)

11 گل

آندری دیاز (الوصل - برزیل) و عثمان جالو (العین - گامبیا)

10 گل

تونی (الجزیره - ساحل عاج)

9 گل

ایمان مبعلی و جواد کاظمیان (الشباب - ایران) و ریناتو (النصر- برزیل)

8 گل

کلدرسون سزار (الاهلی - برزیل)

7 گل

اولیویرا (الوصل - برزیل)، محمد سعید الشحی (الوحده - امارات)، سرور سالم (الشباب - امارات) و احمد حسن (حتا - امارات)

6 گل

مهدی رجب زاده (الامارات - ایران)، علی سامره (الشعب - ایران) و فیلیپ کوکو (الجزیره - هلند)

5 گل

ایدوریسو(الظفره - غنا)، محمد ابراهیم (النصر - امارات)، گودوین نیدبیسی (النصر - نیجریه)، آندری لوسیانو داسیلوا (الوحده - برزیل)، اندورانس ایداهو(النصر - نیجریه)، مسعود شجاعی (الشارجه - ایران)، مامادو دیالو (الجزیره - مالی)، احمد خلیل (الاهلی - امارات)، امین الرباطی (الظفره - مراکش)، ابراهیم دیاکه (الجزیره - ساحل عاج)، سفیان علودی (العین - مراکش)، صالح عبدالله عبید (الجزیره - امارات)، روجریو(الوصل - برزیل) و محمد سالم صالح (الظفر- امارات)

4 گل

محمد سالم العنزی (الوصل - امارات)، ولید مراد محمد (النصر - امارات)، اسماعیل مطر(الوحده - امارات)، روبرت والتنر(الظفره - مجارستان) و ناصر خمیس (العین - امارات)