نشست كميته چهارجانبه صلح خاورميانه در امان برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از شبكه الجزيره در اين نشست ، نحوه اجراي طرح نقشه راه و راههاي پيشبرد آن براي ايجاد به اصطلاح صلح ميان اسراييل و فلسطينيها مورد بررسي قرار گرفت .

كميته چهارجانبه بين المللي سازش خاورميانه شامل آمريكا، روسيه ، اتحاديه اروپا و سازمان ملل متحد است كه طرح موسوم به نقشه راه را ارائه كرده اند.

مطابق اين طرح ، انتفاضه و مقاومت بر ضد اسراييل بايد متوقف و گروههاي مبارز فلسطيني خلع سلاح شوند و اسراييل نيز از مناطق فلسطيني كه در جريان انتفاضه سال 2000 اشغال كرده است ،عقب نشيني كند، و در نهايت در سال 2005 قراراست كه دولت فلسطيني تشكيل شود اما مساله بيت المقدس و ميليونها آواره فلسطيني درخارج اين سرزمين در طرح نقشه راه مورد بي توجهي قرار گرفته است .

مروان معشر وزير امور خارجه اردن در اين ديدارگفت: ما انتظار داريم توافقي در مورد اقدامات بعدي از جمله ايجاد يك توافقنامه امنيتي از سوي فلسطينيان و نيز تدابيري از سوي اسراييل براي كاهش محدوديتها و موانع در مناطق فلسطيني در ايستهاي بازرسي و نيز آزادي اموال بلوكه شده تشكيلات خودگردان و آزادي اسراي سياسي فلسطيني صورت گيرد.

سيلوان شالوم وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي نيز ادعا كرد اسراييل و فلسطيني ها در آستانه دستيابي به توافقنامه قرار دارند و اسراييل مصمم است از نوار غزه و بيت لحم در كرانه باختري عقب نشيني كرده و مسووليت اداره اين مناطق را به فلسطيني ها واگذار كند.

اين در حالي است كه ترور يك عضو برجسته حماس توسط جوخه هاي ترور اسراييل ، نشان داد كه اين رژيم اساسا تمايلي به برقراري آتش بس با گروههاي مبارز فلسطيني ندارد.