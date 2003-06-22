به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از شبكه الجزيره در اين نشست ، نحوه اجراي طرح نقشه راه و راههاي پيشبرد آن براي ايجاد به اصطلاح صلح ميان اسراييل و فلسطينيها مورد بررسي قرار گرفت .
كميته چهارجانبه بين المللي سازش خاورميانه شامل آمريكا، روسيه ، اتحاديه اروپا و سازمان ملل متحد است كه طرح موسوم به نقشه راه را ارائه كرده اند.
مطابق اين طرح ، انتفاضه و مقاومت بر ضد اسراييل بايد متوقف و گروههاي مبارز فلسطيني خلع سلاح شوند و اسراييل نيز از مناطق فلسطيني كه در جريان انتفاضه سال 2000 اشغال كرده است ،عقب نشيني كند، و در نهايت در سال 2005 قراراست كه دولت فلسطيني تشكيل شود اما مساله بيت المقدس و ميليونها آواره فلسطيني درخارج اين سرزمين در طرح نقشه راه مورد بي توجهي قرار گرفته است .
مروان معشر وزير امور خارجه اردن در اين ديدارگفت: ما انتظار داريم توافقي در مورد اقدامات بعدي از جمله ايجاد يك توافقنامه امنيتي از سوي فلسطينيان و نيز تدابيري از سوي اسراييل براي كاهش محدوديتها و موانع در مناطق فلسطيني در ايستهاي بازرسي و نيز آزادي اموال بلوكه شده تشكيلات خودگردان و آزادي اسراي سياسي فلسطيني صورت گيرد.
سيلوان شالوم وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي نيز ادعا كرد اسراييل و فلسطيني ها در آستانه دستيابي به توافقنامه قرار دارند و اسراييل مصمم است از نوار غزه و بيت لحم در كرانه باختري عقب نشيني كرده و مسووليت اداره اين مناطق را به فلسطيني ها واگذار كند.
اين در حالي است كه ترور يك عضو برجسته حماس توسط جوخه هاي ترور اسراييل ، نشان داد كه اين رژيم اساسا تمايلي به برقراري آتش بس با گروههاي مبارز فلسطيني ندارد.
در حاشيه همايش جهاني اقتصاد در اردن
نشست كميته چهارجانبه صلح خاورميانه در امان برگزار شد
اعضاي كميته چهارجانبه بين المللي صلح خاورميانه امروز يكشنبه در امان مركز اردن راههاي پيشبرد طرح به اصطلاح صلح "نقشه راه " را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از شبكه الجزيره در اين نشست ، نحوه اجراي طرح نقشه راه و راههاي پيشبرد آن براي ايجاد به اصطلاح صلح ميان اسراييل و فلسطينيها مورد بررسي قرار گرفت .
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