تأخیر دولت درابلاغ قانون حذف کنکور / جایگزینی شماره دانش آموزی با کدملی

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه روز گذشته کمیسیون آموزش در زمینه حذف کنکور افزود: هدف از برگزاری این جلسه، هماهنگی آموزش و پرورش و وزارت علوم در رابطه با تأثیرگذاری سوابق تحصیلی دانش آموزان در کنکور 87 بود. با توجه به تأثیر 15 درصدی ضرایب دروس که از طرف سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شده، لازم است این نمرات به طور دقیق از سوی آموزش و پرورش به وزارت علوم منتقل شود تا در رتبه ها و انتخاب رشته داوطلبان برای پذیرش در دانشگاه مشکلی به وجود نیاید.

وی اضافه کرد: همچنین هماهنگیهای خوبی در این زمینه که آموزش و پرورش در ارسال سوابق و نمرات دانش آموزان به سازمان سنجش کد ملی را جایگزین شماره دانش آموزی کند به عمل آمد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: آموزش و پرورش باید از نظر سخت افزاری و نرم افزاری سیستمهای رایانه ای خود را ارتقاء دهد تا بتواند تبادلات منسجم تری را با سازمان سنجش داشته باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کارشناسان دو وزارتخانه همکاری و تعاملات نزدیکی را با یکدیگر دارند گفت: با این همکاری نمراتی که آموزش و پرورش به سازمان سنجش ارائه می دهد، برای ورود به دانشگاه منظور می شود.

عباسپور با اشاره به اینکه قانون حذف کنکور با 5 ماه تأخیر از زمان تصویب به دستگاههای ذیربط ابلاغ شد افزود: این تأخیر در ابلاغ روند اجرای قانون را با کندی مواجه کرده است.

وی اضافه کرد: کمیته ای که در ماده 4 عنوان شده است، به مسئولیت وزیر علوم به زودی به صورت رسمی تشکیل خواهد داد. البته جلسه غیر رسمی پیش از این تشکیل شده است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت آموزش و پرورش با تجربه خوبی که در برگزاری آزمونهای سراسری دارد می تواند به خوبی از عهده برگزاری امتحانات استاندارد برای پذیرش در دانشگاهها نیز برآید.

وی اظهار داشت: همچنین با تجربه خوبی که کشور در زمین کارت هوشمند بنزین به دست آورد امکان انعکاس سوابق تحصیلی دانش آموزان به سازمان سنجش از طریق سیستم کامپیوتری و هوشمند وجود دارد.

عباسپور افزود: بدین ترتیب در اجرای قانون حذف کنکور در سال 1390 مشکلی به وجود نخواهد آمد.