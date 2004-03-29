به گزارش خبر گزاري مهر ، مونيكا تايمن شهردار منطقه شارلوتنبرگ برلين در گفتگويي با خبرگزاري فرانسه گفت : ما دليلي نمي بينيم كه اين برنامه را لغو كنيم اين تصميمي است كه توسط شوراي محلي گرفته شده است .

وي افزود : فعالان احزاب مخالف براي بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران در رستوران ميكونوس گردهم آمدند و بخاطر آن نيز كشته شدند .

تايمن همچنين خاطر نشان كرد : اين لوح يادبود قرار بود كه در روز چهار شنبه نصب شود اما به در خواست دولت آلمان تاريخ نصب اين لوح به بيست آوريل موكول شده است تا از نگرانيهاي ديپلماتيك پيش از برگزاري كنفرانس بزرگ بين المللي افغانستان كه قرار است اين هفته در برلين برگزار شود جلوگيري شود .

بنابر اين گزارش يك وزير ايراني قرار است در اين كنفرانس بين المللي شركت كند .

حادثه حمله به رستوران ميكونوس كه در هفدهم دسامبر سال 1992 رويداد سالها موجب تيرگي روابط بين ايران و آلمان گرديد .

در سال 1997 يك دادگاه آلماني ايران را به دست داشتن در اين حادثه متهم كرد و برلين را وا داشت كه سفير خود در تهران را احضار كند و گفتگوهاي اتحاديه اروپا و ايران نيز به مدت يكسال به تعويق افتاد .

بنابر اين گزارش در اين لوح يادبود ادعا شده است : " مرداني كه در حادثه ميكنوس كشته شدند در راه مبارزه براي آزادي و حقوق بشر كشته شده اند" .

گفتني است كه روز گذشته شهر دار تهران تصميم اخير شهردار برلين مبني بر نصب لوحي حاوي عبارات بي اساس عليه ايران را اقدامي توهين آميز عنوان كرد و با ارسال نامه اي به همتاي آلماني خود در برلين گوشزد كرد كه شهر داري برلين از اقدامات توهين آميزعليه ايران بپرهيزد .

