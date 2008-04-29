گزارش های تحقیق و تفحص مجلس بلاتکلیف مانده است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، رضا طلایی نیک در جلسه علنی امروز در تذکری آئین نامه ای اظهار داشت : بر اساس آئین نامه داخلی مجلس تحقیق و تفحص ها ظرف مدت 6 ماه باید در مجلس انجام شود اگر نیاز به تمدید داشته باشد می توان زمان انجام آن را یکبار دیگر تمدید کرد.

وی افزود: سه سال است که تعداد زیادی از تحقیق و تفحص ها به کمیسیون های تخصصی مجلس رفته که یا در دستور کار قرار نگرفته ، یا تصویب نشده و یا بعداز تصویب در صحن علنی مجلس قرائت نشده است .

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد که در مجلس هشتم این گزارش ها را نمی توان قرائت کرد.

به گفته وی گزارش تحقیق و تفحص از وزارت آموزش و پرورش، پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی، دعاوی بین ایران و آمریکا، دخانیات، سازمان ملی جوانان آماده است اما هنوز در صحن علنی مجلس قرائت نشده است.

طلایی نیک قرائت نشدن این گزارش ها را موجب ایجاد ابهام و تضعیف جایگاه مجلس دانست و از رئیس مجلس خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

حداد عادل رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر اظهار داشت: تحقیق و تفحص ها باید مسیر خود را طی کند و پس از آن در اختیار هیئت رئیسه قرار گیرد.

وی یادآور شد: هر گزارش تحقیق و تفحص که به هیئت رئیسه تقدیم شود و در دستور قرائت قرار می گیرد.

رئیس مجلس افزود: تحقیق و تفحص های انجام شده در مجلس هفتم بهتر است قبل از پایان دوره در صحن قرائت شود.

حداد عادل از کمیسیون مشترک و کمیسیون های مجلس خواست که برای گزارش های تحقیق و تفحص های انجام شده اولویت قائل شوند و هر چه زودتر آنها را به هیئت رئیسه تقدیم کنند تا در دستور کار قرار گیرد.