سازمان بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی تغییر نام یافت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز به بررسی گزارش شور دوم کمیسیون عمران در مورد لایحه تغییر نام سازمان بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی پرداختند و آن را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه مجلس ، از تاریخ تصویب این قانون سازمان بنادر وکشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی تغییر نام می یابد.

بر این اساس تمام قوانین و مقررات حاکم بر سازمان بنادر و کشتیرانی عینا در سازمان بنادر و دریانوردی حاکم و جاری خواهد بود.

در مصوبه مجلس آمده است : این سازمان به صورت موسسه دولتی فعالیت می کند و شمول قانون بر سازمان مذکور مستلزم ذکر نام است.