بهره برداری از 12 واحد صنعتی در سلماس

به گزارش خبرنگار مهر در سلماس، فرماندار این شهرستان صبح امروز در مراسم گرامیداشت هفته کار و گارگر اظهار داشت: این واحدها شامل صنایع غذایی، واحدهای آجرپزی، ساخت یونولیت، تولید داروهای دامی و واحدهای تولید در و پنجره است که با 220 میلیارد ریال اعتبار احداث می شوند.

غلامحسین عماری افزود: این واحدها امسال به بهره برداری خواهند رسید و با بهره برداری از آنها برای 250 نفر شغل ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: امسال در شهرک صنعتی سلماس به 50 واحد جدید صنعتی زمین واگذار می شود و در تازه شهر ناحیه صنعتی احداث خواهد شد.

حجت الاسلام میرمحمد موسوی، امام جمعه سلماس نیز در این مراسم از ارزش و مقام کار و کارگر در مکتب اسلام و جامعه اسلامی سخن گفت و افزود: جامعه های متشکل و آزاد برای مقام کار و کارگر ارزش و اهمیت زیادی قائل هستند.

این مراسم با اهدای جوایزی به کارگران نمونه یک واحد تولیدی در سلماس خاتمه یافت.