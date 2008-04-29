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۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۱:۱۵

بهره برداری از 12 واحد صنعتی در سلماس

ارومیه - خبرگزاری مهر: تا پایان سال جاری از 12 واحد صنعتی در شهرک صنعتی سلماس بهره برداری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در سلماس، فرماندار این شهرستان صبح  امروز در مراسم گرامیداشت هفته کار و گارگر اظهار داشت: این واحدها شامل صنایع غذایی، واحدهای آجرپزی، ساخت یونولیت، تولید داروهای دامی و واحدهای تولید در و پنجره است که با 220 میلیارد ریال اعتبار احداث می شوند.

غلامحسین عماری افزود: این واحدها امسال به بهره برداری خواهند رسید و با بهره برداری از آنها برای 250 نفر شغل ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: امسال در شهرک صنعتی سلماس به 50 واحد جدید صنعتی زمین واگذار می شود و در تازه شهر ناحیه صنعتی احداث خواهد شد.

حجت الاسلام میرمحمد موسوی، امام جمعه سلماس نیز در این مراسم از ارزش و مقام کار و کارگر در مکتب اسلام و جامعه اسلامی سخن گفت و افزود: جامعه های متشکل و آزاد برای مقام کار و کارگر ارزش و اهمیت زیادی قائل هستند.

این مراسم با اهدای جوایزی به کارگران نمونه یک واحد تولیدی در سلماس خاتمه یافت.

کد مطلب 674070

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