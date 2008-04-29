اشتغال در واحدهای صنعتی و معدنی گرمسار رشد دو برابری داشته است

محمد رضا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرمسار اظهار داشت: سال گذشته در بخش صنعت 83 فقره و در بخش معدن هشت فقره پروانه بهره برداری صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان گرمسار هفت شهرک و ناحیه صنعتی از امکانات زیربنایی برخوردار هستند، بیان داشت: صاحبان صنایع سال گذشته 63 میلیارد و 515 ملیون تومان در زمینه های فولاد، مصنوعات چوبی و فلزی، مواد شیمیایی، رنگ و اتاق سازی خودروهای سنگین سرمایه گذاری کرده اند.

رئیس اداره صنایع و معادن گرمسار خاطرنشان کرد: 46 فقره طرح توسعه با پیش بینی سرمایه گذاری 42 میلیارد و 400 میلیون تومان صادر شده است.

صادقی تعداد معادن فعال شهرستان گرمسار را 83 معدن اعلام کرد و یادآور شد: سال گذشته یک میلیون و 240 هزار تن سنگ نمک، گچ، لاشه، آهک، سلستین، سولفات سدیم و شن و ماسه کوهی از این معادن استخراج شده است.