ملی پوشان والیبال امروز روسیه را ترک می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال کشورمان که خود را برای شرکت در مسابقات انتخابی المپیک 2008 پکن آماده می کند، 20 فروردین ماه عازم روسیه شد تا تمرینات خود را در این کشور پیگیری کند. این تیم با 16 بازیکن و 7 همراه به روسیه سفر کرد و اردوی تدارکاتی خود را در کمپی در فاصله 40 کیلومتری مسکو برپا داشت.

اردونشینان تیم ملی والیبال در مدت حضور در روسیه دو دیدار تدارکاتی با تیم دوم باشگاه "ایس کارا" برگزار کردند که هر دو بازی را نیز با پیروزی پشت سرگذاشتند.

اعضای تیم ملی والیبال ساعت 17 امروز وارد تهران می شوند و پس از چهار روز استراحت دور جدید تمرینات خود را پیش از سفر به ژاپن و شرکت در مسابقات گزینشی آغاز می کنند.

زوران گائیچ، سرمربی تیم ملی والیبال که در تمرینات سه روزه این تیم پیش از سفر به روسیه حضور نداشت، در مسکو به کادر فنی اضافه شد تا عهده دار نظارت مستقیم بر تمرینات بازیکنان شود. وی هدایت ملی پوشان کشورمان در اردوی دوم را نیز با یک روز تاخیر بر عهده می گیرد چرا که یک هفته دیرتر از تیم ملی به ایران باز می گردد.

تیم ملی والیبال ایران در مسابقات گزینشی المپیک 2008 پکن با تیم های کره جنوبی، ژاپن (میزبان)، استرالیا، تایلند، الجزایر، آرژانتین و ایتالیا دیدار می کند. این مسابقات طی روزهای 11 تا 19 خردادماه برگزار می شود.