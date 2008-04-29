بی اعتمادی در روابط آمریکا با حزب حاکم ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی نوشت: رهبران حزب عدالت و توسعه که بسیاری از آنها در کشورهای عربی تحصیل کرده و یا کار کرده اند پس از پیروزی در سال 2002 سعی کردند تصویر ترکیه در نظر کشورهای اسلامی را تغییر دهند و حزب عدالت و توسعه تصمیم گرفت شکافها با همسایگانش را پر کند.

در ادامه این تحلیل آمده است : زیر ساختهای تئوری برای کشف دوباره همسایگان ترکیه توسط مشاور ارشد سیاست خارجی رجب طیب اردوغان،"احمد داوود اوغلو" پایه ریزی شد. وی می خواست ترکیه با همه همسایگان روابط خوبی داشته باشد و دوباره به یک قدرت منطقه ای قابل احترام تبدیل شود.

نویسنده در ادامه به علایق اقتصادی اخیر ترکیه برای برقراری روابط با همسایگان اشاره کرد و نوشت : حکومت اردوغان سرمایه های میلیاردی را از سرزمینهای عربی وارد ترکیه کرد و بر آن است تا ترکیه را به راهرو انتقال انرژی و گاز و نفت به اروپا تبدیل کند.

نویسنده در ادامه با اشاره به دعوت ترکیه از خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس نوشت : آمریکا با بی اعتمادی به تغییر رویه آنکارا نگاه می کند. دعوت شدن خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس در فوریه 2006 به ترکیه در نظر واشنگتن و همچنین اروپا یک مسئله غیر قابل قبول بود.