در گفتگو با مهر اعلام شد: قیمت بنزین احتمالا پلکانی افزایش می یابد / گازوئیل فقط با کارت هوشمند

سید نورالدین شهنازی زاده در گفتگو با مهر با اشاره به سهمیه های از پیش عرضه شده بنزین اظهار داشت: مردم ترجیح می دهند از سهمیه موجود در کارت سوخت خود استفاده کنند اما پیش بینی می شود از اوایل خرداد ماه تقاضا برای بنزین آزاد افزایش یابد.

وی میانگین مصرف بنزین در اولین هفته اردیبهشت امسال را 64 میلیون لیتر در روز اعلام کرد و افزود: آمارها حاکی از آن است که مصرف بنزین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18 درصد کاهش داشته است.

به گفته وی درایام سپری شده از سال جاری نیز روزانه 68.4 میلیون لیتر بنزین در کشور سوزانده شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشه حدود 11 درصد کاهش مصرف را شاهد بوده ایم.

شهنازی زاده میانگین مصرف بنزین از آغاز اجرای طرح سهمیه بندی تاکنون را 60.9 میلیون لیتر در روز ذکر و تصریح کرد: متوسط مصرف بنزین آزاد در سال جاری 480 هزار لیتر در روز بوده است.

وی خاطرنشان کرد: همانطور که پیش بینی می شد با پایان تعطیلات نوروزی مصرف بنزین کاهش یافت و به نظر می رسد این سیر نزولی تا شهریور ماه ادامه داشته باشد.

برخورد با جایگاه های متخلف

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از شایعات اخیر در مورد تخلف برخی از جایگاه های عرضه بنزین مبنی بر عدم فروش بنزین آزاد و فروش با قیمت بیش از 400 تومان ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: این موارد تخلف محسوب می شود و بر خلاف دستورالعمل ابلاغ شده به جایگاه های عرضه سوخت است که در صورت گزارش چنین مواردی قطعا با افراد خاطی به شدت برخورد خواهد شد.

وی تاکید کرد: هیچ جایگاهی نمی تواند مدعی شود که بنزین آزاد ندارد یا از فروش آن خودداری کند مگر اینکه ذخیره بنزین آن جایگاه تمام شده باشد که این موضوع نیز از موارد نادر است که به ندرت اتفاق می افتد.

شهنازی زاده آمادگی جایگاه ها برای عرضه بنزین سهمیه بندی و آزاد با کارت هوشمند سوخت را از اول خرداد ماه بعید دانست و تصریح کرد: کلیه جایگاه ها باید به سیستم تسویه حساب مجهز شوند که این کار نیاز به برنامه ریزی دارد.

وی با بیان اینکه پیمانکار مربوطه تلاش می کند که هر چه سریعتر سیستم تسویه حساب را در جایگاه های عرضه سوخت فعال کند، ادامه داد: بعید می دانم این سیستم از اول خرداد ماه عملیاتی شود اما در حال حاضر نیز نه جایگاه ها و نه مردم هیچ مشکلی برای سوخت گیری ندارند.

عرضه گازوئیل فقط با کارت سوخت

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی همچنین خاطرنشان کرد: طبق قولی که داده شده، استفاده از کارت هوشمند گازوئیل برای خودروهای دیزلی از اول خرداد ماه آغاز می شود و دراین زمینه مشکلی وجود ندارد.

شهنازی زاده همچنین درباره پایان بودجه بنزین تا شهریور ماه امسال توضیح داد: پیش بینی اینکه قیمت بنزین در بازارهای جهان با این شدت افزایش یابد دور از ذهن بود اما برای تامین بودجه مورد نیاز پیشنهاداتی در وزارت نفت مطرح شده که در حال بررسی است.

وی افزود: مجلس بودجه واردات بنزین را مشخص کرده و دولت به دنبال یافتن راهی است تا این کمبود جبران شود.

شهنازی زاده خاطرنشان کرد: در صورت عدم وجود راهکار مناسب، دولت این کمبود اعتبار را از محل منابع داخلی تامین خواهد کرد.

بررسی حضور بخش خصوصی

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از بررسی ابعاد مختلف حضور بخش خصوصی در عرضه بنزین آزاد خبر داد و افزود: بخش خصوصی در ابتدا باید امکانات لازم برای این کار را فراهم کند که طی جلسات مختلف این موضوع بررسی خواهد شد.

وی با بیان اینکه از حضور بخش خصوصی در عرضه بنزین آزاد استقبال می کنیم، اضافه کرد: قاعدتا در صورت حضور بخش خصوصی هزینه های حمل و نقل ، خرید و توزیع بر عهده این بخش است و این امر مستلزم آزاد شدن قیمت بنزین و عرضه بنزین با قیمت فوب خلیج فارس است.

احتمال افزایش پلکانی قیمت بنزین

به گفته شهنازی زاده در حال حاضر دولت بنزین را با قیمت نیمه یارانه ای عرضه می کند که این نرخ تا سال 1391 و بر اساس مصوبه مجلس باید واقعی شود. وی تاکید کرد: به نظر می رسد دولت تصمیم دارد تا قیمت بنزین را به صورت پلکانی افزایش دهد.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی عرضه بنزین آزاد با قیمت 400 تومان را گامی برای اجرای مصوبه مجلس دانست و تصریح کرد: دولت نمی خواهد با آزاد کردن یکباره قیمت بنزین به مردم فشار وارد آورد.