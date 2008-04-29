تشکیل فراکسیون واحد اصولگرایان براساس مدیریت جمعی در مجلس هشتم

به گزارش خبرنگار مهر، سید شهاب الدین صدر مدیراجرایی جبهه متحداصولگرایان در نشست خبری این جبهه که صبح امروز در مجتمع فرهنگی سید الشهداء برگزار شد با بیان این مطلب اظهار داشت: جبهه متحد اصولگرایان به منظور تکمیل برنامه های خود از تمامی پیشنهادها و راهکارهای کلیه گروه های سیاسی ، کارشناسان و نخبگان استقبال و استفاده خواهد کرد.

وی با بیان اینکه انتخابات مجلس هشتم به خوبی برگزار شد افزود: علیرغم افزایش سن رای دهندگان به 18 سال، خوشبختانه درصد مشارکت مردم در هر دو مرحله افزایش داشته است.

مدیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان ادامه داد: امیدواریم این حضور و حمایت مردم باعث شود منتخبان مردم با پشتوانه عظیم به وظایف خود عمل کنند.

صدرخاطرنشان کرد: پس از انتخابات ، پایان مرحله رقابت و آغاز رفاقت وهمدلی برای خدمتگزاری به این مردم است.

وی همچنین گفت: مشکلات کشور زیاد است و مردم توقع دارند که مشکلات موجود با همراهی سه قوه چاره اندیشی شود.

مدیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان تاکید کرد: مردم ضمن اینکه در انتخابات مجلس هشتم اعتماد خود را به اصولگرایان نشان دادند ، بر وفاداری خود به آرمانها و اصول انقلاب نیز تاکید جدی کردند.

صدر افزود: مردم توقع دارند نمایندگان منتخبشان هم بر همان اصول و ارزشهای انقلاب پافشاری کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: علاوه بر اعتماد مجدد مردم به اصولگرایان ، آنان به اتحاد، یکپارچگی و همدلی اصولگرایان توجه داشتند .

مدیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سالروز صدور فرمان رهبر معظم انقلاب به روسای سه قوه به منظورمبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد اقتصادی ، اظهار داشت: پس از گذشت 7 سال از این فرمان به خوبی بر جنبه های مختلف این کار و هماهنگی تمامی دستگاهها با یکدیگر برای ریشه کن نمودن این معضل تاکید شده است و لذا مردم از مسئولان می خواهند که به عنوان یک اولویت به این امر پرداخته شود تا راه دست اندازی به بیت المال بسته شود.

صدر همچنین تاکید کرد: پیروزی در این امر نیازمند یک مبارزه سازمان یافته بر اساس اطلاعات علمی است.

این فعال سیاسی اصولگرا اظهار امیدواری کرد گزارش دستگاههای مختلف در باره مبارزه با مفاسد اقتصادی به مسئولان نظام و به مردم ارائه شود .

منتخب مردم تهران در مجلس هشتم تاکید کرد یقینا مجلس هشتم پرداختن به این موضوع را وظیفه خود می داند و هر جا که نیازمند اصلاح قوانین باشد وارد می شود.

علی اصغر زارعی دیگر عضو جبهه متحد در ادامه این نشست خبری گفت : مجلس تازه نفس هشتم باید راه را برای دولت پرتلاش کنونی هموار سازد چرا که همکاری مجلس و دولت به عنوان دو قوه مستقل و همفکر می تواند مسائل و مشکلات را حل کند.

در ادامه این نشست خبری خبرنگاری درباره برنامه های اصلی اصولگرایان در مجلس هشتم پرسید که صدر پاسخ داد: راهکاری که در مجلس آینده به طور دقیق دنبال خواهد شد بر اساس حفظ وحدت اصولگرایان خواهد بود.

زارعی نیز در همین زمینه تصریح کرد: جبهه متحد تجربه موفقی را داشته و از همه مهمتر مورد تایید مردم قرار گرفته است ، لذا پس از این در حفظ وحدت بیشتر و رفع مشکلات مردم تلاش خواهد کرد.

صدر در پاسخ به این سئوال که آیا در همایش 19 اردیبهشت که هفتمین همایش کشوری اصولگرایان است درباره ریاست مجلس بحث خواهد شد یا خیر؟ گفت: موضوع ریاست مجلس بحث مهمی است اما این موضوع دردستور کار همایش 19 اردیبهشت نیست و اساسا این موضوع مربوط به ساز وکارها و برنامه های اصولگرایان در داخل مجلس هشتم است.



وی تاکید کرد : نمایندگان منتخب مجلس هشتم باید درباره ریاست مجلس تصمیم گیری کنند.

مدیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان خاطرنشان کرد: ما کار داخل مجلس را به نحوی برنامه ریزی می کنیم که توسط نمایندگان راه یافته به مجلس و در درون یک فراکسیون واحد تدبیر شود، شورای مرکزی جبهه متحد در باره ریاست مجلس برنامه خاصی را ارائه نمی دهد به دلیل اینکه اصل برای ما حفظ وحدت است.

زارعی نیز در پاسخ به همین سئوال گفت: تعیین ترکیب هیئت رئیسه مجلس از اختیارات نمایندگان مجلس است .

وی خاطرنشان کرد: هیئت رئیسه باید بتواند تعامل مثبتی را با دولت داشته باشد و راه میان بری را برای حل مشکلات بیابد.

ادامه دارد....