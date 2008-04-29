تاکسیرانان همدانی باید طبق تعرفه پارسال کرایه دریافت کنند

عباس مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه متغیر بودن نرخ کرایه‌ها در ساعات مختلف روز همیشه وجود داشته و ربطی به تعرفه جدید یا قدیم کرایه‌ ها ندارد، اظهار داشت: توازن خدمات ارائه شده در تاکسیرانی میان راننده و مسافر باید دو سویه باشد.

مرادی عنوان کرد: بازرسان ویژه تاکسیرانی، ماهانه بر عملکرد تاکسی ها نظارت دارند و ضمن بررسی عملکرد تاکسیرانان به تخلفات آنها به ویژه در خصوص افزایش خود سرانه کرایه ها نظارت می کنند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی همدان بیان داشت: تعرفه جدید کرایه تاکسی ها برای تصویب به شورای شهر ارسال شده است و پس از هماهنگی با فرمانداری اعلام خواهد شد.

مرادی ادامه داد: در حال حاضر چهار اکیپ سه نفره از بازرسان سازمان تاکسیرانی بر نحوه عملکرد تاکسیداران نظارت دارند و ضمن حضور و غیاب افراد بر نحوه عبور و مرور در مسیرهای تعیین شده نظارت می کنند.

وی افزود: تعداد سه هزار و 800 دستگاه تاکسی و مسافربر شخصی در شهر همدان به مردم خدمات ارائه می دهند که از این تعداد 150 دستگاه، خودرو ون است.

وی از اجرای طرح تاکسی ویژه بانوان در همدان خبر داد و با بیان اینکه این طرح در سال جاری اجرا می شود، یادآور شد: شهروندان می توانند شکایت خود را در زمینه خدمات رسانی نامطلوب تاکسی داران به سازمان ارائه دهند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی همدان ادامه داد: در شهر همدان 126 مسیر تعریف شده که برای تمامی آنها کرایه مشخص اعلام شده است.