۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۲۸

جوسازی یک مقام آمریکایی علیه برنامه هسته ای صلح آمیز ایران

نماینده ویژه آمریکا در امور منع گسترش تسلیحات هسته ای با مقایسه غلط برنامه هسته ای صلح آمیز کشورمان با فعالیتهای هسته ای نظامی کره شمالی، اتهامات بی اساس واشنگتن علیه تهران مبنی بر تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای را تکرار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"کریستوفر فورد" خواستار به کارگیری شیوه ای جدید در اعمال تحریم علیه کشورهای خواهان تولید سلاح هسته ای شد و گفت : مشوقهای اضافی مورد نیاز است تا بتوان کشورها را از دستیابی به فناوریهای انرژی هسته ‌ای منصرف کرد.

وی که  در ژنو و برای آماده ‌سازی کنفرانس بعدی بررسی پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی در سال 2010 سخن می ‌گفت از جهانیان خواست تا برای چالش با آنچه که یک مسابقه تسلیحاتی جدید نامید، به پا خیزند.

فورد در ادامه با تکرار ادعاهای بی اساس کشورش علیه ایران با وجود پایبندی کامل به قوانین بین المللی به ویژه معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای و تاکید آژانس بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای، فعالیتهای هسته ای نظامی کره شمالی را با فعالیتهای صلح آمیز کشورمان در یک ردیف قرار داد و مدعی شد: جامعه جهانی با چالشهای گسترش سلاحهای هسته ‌ای با اهداف تسلیحاتی ایران و کره‌ شمالی روبروست، زیرا آنها تاکنون اقدامی در جهت ترک این اهداف انجام نداده‌اند.

فورد از کشورهایی که پیمان 1970 را امضا کرده و در سال 1995 به طور نامحدود مورد تجدید نظر قرار دادند خواست تا پاسخهای سریع و موثری به نقض تعهدات داده و تاخیر بین بازرسی و واکنش را به حداقل رسانده و مجازاتهای سخت تری  را برای خاطیان در نظر بگیرند.

نماینده ویژه آمریکا در امور منع گسترش همچنین خواستار ارائه مشوقهای بهتری برای کشورها شد تا از به دست آوردن فناوری انرژی اتمی اجتناب کنند و به این ترتیب علاقه مندی آنها به توسعه توانمندی تسلیحاتی به کمترین سطح خود برسد.

فورد در حالی خواستار اعمال تحریمهای بیشتر علیه برخی کشورها شد که در صحبتهای خود هیچ اشاره ای به زرادخانه هسته ای رژیم صهیونیستی که گفته می شود بیش از 200  کلاهک هسته ای در اختیار دارد، نکرد. 

