به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، همایش بین المللی "ارتباط فرهنگی میان ملتها" با مشارکت کارشناسان، سیاستمداران، مسئولان سازمانها، شوراهای بین المللی از سوی سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی ( آیسیسکو) از 28 آوریل ( 9 اردیبهشت ماه) به مدت تا 4 روز در خارطوم پایتخت سودان برگزار می شود.

هدف از برگزاری این همایش فعال سازی راههای ارتباطی فرهنگی میان ملهای مختلف اعلام شده است.

توسعه گردشگری فرهنگی، توسعه صنایع فرهنگی در چارچوب مبارزه با فقر، رصد فعالیتهای فرهنگی جوامع اسلامی در قاره آفریقا، نتایج و آثار زبانی و دینی و اجتماعی فعالیتهای فرهنگی، بررسی فضای فرهنگی در آفریقا از موضوعات مورد بررسی در این همایش به شمار می روند.

شرکت کنندگانی از کشورهای عربستان، لیبی، قطر، سنگال، مالی، نیجریه، نیجر، موریتانی در این همایش شرکت می کنند.