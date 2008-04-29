تاکید روسیه بر ادامه حضور نظامی در آبخازیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس،"آلکساندر کولماکف" گفت : "روسیه درصدد عقب نشینی از آبخازیا نیست و در آنجا باقی خواهد ماند".

معاون وزیر دفاع روسیه در گفتگو با خبرنگاران در مسکو در واکنش به نشست روز گذشته ناتو در بروکسل افزود: ما نیروهای حافظ صلح را به آنجا فرستادیم و ماموریت خود را انجام خواهیم داد و اهمیتی ندارد که آیا بروکسل از ما می خواهد که از آنجا خارج شویم یا خیر.

گفتنی است که روز گذشته ناتو در نشست خود در بروکسل حمایت خود را از درخواست گرجستان مبنی بر خروج نیروهای روسیه از آبخازیا اعلام کرد.

کولماکف در این باره گفت : روسیه تصمیم ندارد که پایگاهی نظامی در آبخازیا و دیگر مناطق گرجستان احداث کند، اما ما نیروهای خود را حتی در صورتی که به ما دستور داده شود؛ در قطب نیز مستقر خواهیم کرد.