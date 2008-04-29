کادر فنی هدف گذاری و برنامه ریزی درستی ندارد / بلاتکلیفی مهمترین معضل کشتی در آستانه المپیک است

محسن کاوه، سرمربی پیشین تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: به اندازه کافی زمان و فرصت های طلایی را از دست داده ایم و در زمانی که کشورهای صاحب نام کشتی همچون روسیه در حال آماده سازی نفرات المپیکی خود بودند ما امروز و فردا می کردیم تا سهمیه خود را کامل کنیم. حال دیگر نباید اجازه دهیم که باقی زمان از کف رفته و در آستانه المپیک با وضعیتی بحرانی روبرو شویم.

وی ادامه داد: به اعتقاد من اگر طبق روال گذشته پیش رویم همین فرصت را نیز از دست خواهیم داد چرا که چیزی به نام برنامه ریزی و هدف گذاری در کشتی ما وجود ندارد. بطور مثال در حالیکه سه ماه تا زمان اعزام به بازیهای المپیک باقیمانده تازه در این فکریم که جام تختی برگزار کنیم یا نه؟ آیا ملاک انتخابی باشد یا نه؟ اصلا انتخابی بگذاریم یا نه؟ و همین موارد که ما را از راه اصلی خود خارج می سازد.

کاوه اظهار داشت: همین بلاتکلیفی کشتی گیران و نداشتن برنامه ریزی در کشتی است که ضربه مهلکی را به پیکره کشتی و کشتی گیران ما که باید تکلیف کار خود را بدانند وارد می سازد.

وی با اشاره به اعزام تیم ایران به جام علی اف روسیه گفت: حضور در این جام بزرگ برای کشتی ما خوب و نتیجه بخش است به شرطی که بدانیم برای چه و با چه منظوری در این رقابت ها حضور می یابیم. آیا نفرات اعزامی به این جام شانس پوشیدن پیراهن تیم ملی را بدست می آورند؟ آیا نفراتی که اعزام می شوند تضمینی هست که ملی پوش شوند؟ آیا اصلا تضمینی هست که به نفرات اعزامی و احتمالا پیروز در میدان علی اف این شانس را بدهیم که جای نفر اصلی را که در ایران مانده را بگیرند؟ اینها همه سوال هایی است تنها دلیل مطرح شدنش، نداشتن برنامه ای مدون است.

سرمربی پیشین تیم کشتی پاس افزود: این را هم باید اعلام کنم که بعید می دانم این تیم با ترکیب اعلام شده در جام علی اف حضور یابد و احتمالا طی روزهای آینده خبر انصراف چند تن از آنها و تغییر در ترکیب را خواهید شنید.

سرمربی پیشین تیم ملی ایران با ارائه یک راهکار اظهار داشت: اگر من سرمربی تیم ملی بودم بجای فکر کردن به برگزاری مسابقات انتخابی و یا جام تختی 2 نفر برتر هر وزن را که انتخاب شان به هیچ عنوان دشوار نیست، به اردو فرا می خواندم و با اعزام آنها به چند تورنمنت بین المللی نفری را که عملکرد بهتری داشته و اطمینان بخش تر کشتی می گیرد انتخاب می کردم. بحث حضور در المپیک است و تعارف و رودربا یستی بر نمی دارد. با این کار نفر برتر مشخص می شد که اگر هم باز به جمع بندی نمی رسیدیم می توانستیم بین همین 2 نفر یک مسابقه انتخابی بی سر و صدا گذاشته و تکلیف کار را روشن سازیم.

وی در پایان گفت: نتایج بدست آمده از رقابت های اصفهان، آسیایی، یاشاردوغو، کی اف و اوکراین کمی نگران کننده است چراکه با بررسی این رویدادها و نتایج بدست آمده در آن چیزی بنام آمادگی لازم و کامل را در بچه ها نمی بینیم و همین موضوع یعنی زنگ خطر در آستانه المپیک.

کاوه تصریح کرد: "اینکه چه زمانی می خواهیم تکلیف کشتی گیر و خودمان را برای حضوری قدرتمند در المپیک روشن کنیم؟" سوالی بی جواب است که اگر پاسخ آن زود و صریح داده شود خیلی از گره ها باز خواهد شد.