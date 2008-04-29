احمدی نژاد : قدرتهای تجاوزگر بسیاری از فرصت ها را از ملت ها گرفته اند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سریلانکا، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ظهر امروز پس از بازدید از پالایشگاه ساپو گاسکاندا با اشاره به پروژه سرمایه گذاری مشترک ایران و سریلانکا جهت توسعه و بازسازی این پالایشگاه قدیمی و احداث پالایشگاهی جدید در کلمبو اظهار امیدواری کرد که این پروژه هر چه سریعتر عملیاتی گردد.

احمدی نژاد با اشاره به منافع تاسیس این پالایشگاه جدید در سریلانکا برای ملت های دو کشور، گفت: با اجرای این پروژه روابط دو کشور وارد مرحله جدیدی می شود ، ضمن اینکه معتقدیم این قبیل پروژه ها با فن آوری جدید و همکاری صمیمانه متخصصان دو کشور اجرا خواهد شد.

رئیس جمهور تاکید کرد: ملت ها و دولت های ایران و سریلانکا خواستار استقلال، آزادی و پیشرفت تمامی ملت ها هستند.

وی یادآور شد: قدرت های زورگو رفتنی هستند و دوستی، عدالت و صلح و پاکی پایدار خواهد ماند.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش وضعیت اسف بار فلسطین و کشتار روزانه زنان و کودکان در این سرزمین را مورد اشاره قرار داد و گفت: همه ملت ها می خواهند آباد، آزاد و مرفه زندگی کنند اما متاسفانه سیاست قدرتهای تجاوزگر بسیاری از فرصت ها را از ملت ها گرفته است ، در واقع این قدرتها ملت ها را در فقر نگه می دارند تا با ثروت آنها جیب های خود را پر کنند.

وی همچنین گفت : پیشرفت ، رفاه و صلح باید برای همه باشد و این مسائل تنها در سایه امنیت و عدالت به دست خواهد آمد، البته امنیت و عدالت نیز در سایه خداپرستی و در سایه پیروی از انبیاء الهی حاصل خواهد شد این در حالی است که قدرت های زورگو با این اهداف مخالفند و با به راه انداختن جنگ و ترور حقوق ملت ها را ضایع می کنند.

احمدی نژاد تا دقایقی دیگر پس از برگزاری مراسم بدرقه رسمی کلمبو را به مقصد دهلی نو ترک خواهد کرد.