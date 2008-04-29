سهم مازندران در تولید محصولات کشاورزی بیش از هشت درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله تورنگ، صبح دوشنبه در اولین مجمع انتخابات نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان بابل با اشاره به اینکه مازندران از منظر کشاورزی از جایگاه بسیار ویژه ای در سطح کشور برخوردار است، اظهار داشت: فقط 3/2 اراضی کشاورزی مازندران دارای ارزش تولیدات کشاورزی هستند.

وی ادامه داد: مازندران به لحاظ تولید کیوی از ارزش صادراتی بالایی برخوردار است همچنین از نظر آبزی پروری اولین استان کشور از لحاظ تولید ماهیان گرم آبی و سردآبی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه مازندران از رتبه اول کشور از نظر تولید گوشت سفید برخوردار است یادآور شد: باید جایگاه کشاورزی مازندران از لحاظ علمی ارتقاء یابد.

تورنگ یادآور شد: مهمترین اقدام شکل دهنده نظام مهندسی توجه به ساختار سازی در این سیستم است که باید از فارغ التحصیلان کشاورزی استان استفاده کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی مازندران نیز در سخنانی با اشاره به فعالیتهای این سازمان یادآور شد: این سازمان تاکنون 177 دوره آموزشی برای کارشناسان این سازمان برگزار کرده است.

در پایان به دلیل به حد نصاب نرسیدن رای دهندگان، رای گیری صورت نگرفت.