پیش بینی تولید 107 میلیون تنی محصولات کشاورزی محقق نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر ، فرید اجلالی امروز در گردهمایی مدیران نظام بهره برداری کشور با اشاره به بروز خشکسالی در کشور، گفت: در سال جاری تولید محصولات کشاورزی بالغ بر 107 میلیون تن پیش بینی شده، ضمن اینکه برنامه ریزی برای خودکفایی کامل در تولیدات بخش کشاورزی به عمل آمده است که با توجه به بروز خشکسالی شاید رقم پیش بینی شده محقق نشود.

معاون صنایع و امور زیربنایی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت ایجاد فرصتهای جدید در شرایط خشکسالی در بخش کشاورزی، بیان کرد:هدفمند کردن یارانه ها گرچه به لحاظ اقتصادی دارای نتایج مطلوبی است اما به لحاظ اجتماعی این امر محقق نمی شود؛ لذا درحال حاضر اختصاص یارانه به کود و سم مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی نیست بلکه امسال هدایت یارانه ها به امورسرمایه ای و زیر بنایی مورد نظر قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در سالجاری سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در شرایط آرامش و ثبات دنبال می شود، تصریح کرد: در حال حاضر از 86 میلیارد متر مکعب آب مصرفی بخش کشاورزی معادل 45 میلیارد متر مکعب از چاه ها، 18 میلیارد متر مکعب از چشمه ها و آب های سطح، 8 میلیارد متر مکعب از قنات و معادل 15 میلیارد متر مکعب نیز از سدها تامین می شود.

اجلالی افزود: در سالجاری با توجه به بروز خشکسالی سیاستهای ما معطوف به بخش آب است، زیرا در چند سال اخیر نتوانسته ایم حق خود را در این بخش به دست آوریم.

وی عنوان کرد: سرمایه گذاری در بخش آب متوازن نبوده و هدف بیشتر استحصال برق از آب بوده در حالی که سیاست گذاری باید از برق محوری به سمت آب محوری تغییر یابد.

معاون صنایع و امور زیر بنایی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت سرمایه گذاری در بخش آب، اظهار داشت: هم اکنون بالغ بر 70 میلیارد متر مکعب از مصارف بخش کشاورزی از آب چشمه ، چاه و قناتها است، ضمن اینکه سطح آبیاری تحت فشار و شبکه ها در بخش کشاورزی بالغ بر 3 میلیون و 200 هزار هکتار است.

وی بر تقویت سرمایه گذاری در بخش آبهای کوچک و زیر زمینی تاکید کرد و افزود: از اولویت بندی های وزارت جهاد کشاورزی پوشش کانالها از طریق انتقال آب با لوله در مناطق خشک و گرم است، ضمن آنکه پوشش آنها، آبیاری تحت فشار ، قطره ای و بارانی و تهیه آب از طریق سدهای ذخیره ای کوچک در سال جاری دنبال می شود.

اجلالی با بیان آنکه کشور ما تابع مسائل اقتصادی در جهان است، تصریح کرد: در چند سال آینده باید به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم و بخش کشاورزی خود را برای حضور فعال در رقابتهای جهانی باید آماده کند که هم اکنون این بخش از آمادگی بالایی برای حضور در بازارهای جهانی برخوردار است.

وی افزود: در بخش صنعت تعرفه وارداتی با ضریبهای 140 و یا 150 درصد تعیین می شود در حالی که میزان تعرفه وارداتی برای محصولات کشاورزی بسیارپایین است و در برخی محصولات همچون تخم مرغ، گندم و برنج تعرفه های صادراتی بسیار بالا است.

معاون صنایع و امور زیر بنایی وزارت جهاد و کشاورزی با اشاره به ضرورت متمرکز کردن قدرت مالکیت در قالب تعاونی های تولیدی، بیان کرد: تعاونی های تولید در بخشهای سنتی و خرده مالکی بخش کشاورزی باید راه اندازی شود و هم اکنون شرکتهای سهامی زراعی بهترین فرمول مالکیت در واگذاری اراضی در ایران است.

اجلالی افزود: با توجه به خشکسالی موجود باید از روشهای بهره برداری متراکم در تعاونی های تولید استفاده کنیم، ضمن اینکه باید 10 درصد از اراضی تعاونی های تولید به کشت های گلخانه ای ، دامپروری ، شیلاتی و سایر فعالیت های تولیدی اختصاص یابد.

وی بیان کرد: استفاده از تسهیلات بنگاه های زودبازده و کمکهای فنی و اعتباری در کلیه بخشهای زیر بنایی بخش کشاورزی به هیئت دولت پیشنهاد داده شده است.

در ادامه غلامحسین طباطبایی مدیر کل دفتر نظام های بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت قانونمند شدن نظام های بهره برداری به منظور مقابله با خشکسالی، بیان کرد: از طریق نظام های بهره برداری در سطح کشور می توان از طریق آبیاری تحت فشار، تجهیز و نوسازی اراضی، انتقال آب با لوله و تسطیح لیزری با امر خشکسالی مقابله نمود ضمن اینکه در شرایط کنونی قانومند شدن نظام های بهره برداری امری ضروری است.

وی افزود: در حال حاضر بسیاری از استانها با کمبود آب و خاک مواجه اند که با توجه به رشد جمعیت و گران شدن قیمت انرژی و محصولات کشاورزی باید با نوآوری های جدید فعالیتهایی را به منظور مقابله با خشکسالی اجرا کنیم.