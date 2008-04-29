اسامی داوران هفته سی ام مسابقات فوتبال لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سی ام مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور طی روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هفته جاری با برگزاری 9 دیدار پیگیری خواهد شد که از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داورانی که قضاوت این دیدارها را برعهده دارند، اعلام شد.

برنامه مسابقات و اسامی داوران دیدارهای این هفته به شرح زیر است:

چهارشنبه - 11/2/87

* سپاهان اصفهان- سایپا، ساعت 16، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

داور: محسن قهرمانی، کمکها: محسن فریمانی و حسین عباسی، داور چهارم: مهرداد ذهبی

* صباباتری تهران - برق شیراز، ساعت 16، ورزشگاه درخشان رباط کریم

داور: محسن ترکی، کمکها: رضا سخندان و بابک داوری، داور چهارم: محمدحسین مرادی

* پرسپولیس تهران - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 18:15، ورزشگاه آزادی تهران

داور: رحیم رحیمی مقدم، کمکها: حسین خانبان و مسعود فرح نیا، داور چهارم: رضا کرمانشاهی

پنجشنبه - 12/2/87

* پیکان تهران - استقلال اهواز، ساعت 16، ورزشگاه ایران خودرو تهران

داور: نوید مظفری، کمکها: محمد نجفی و محمد قراملکی، داور چهارم: بابک وسیله بر

* پگاه گیلان - مس کرمان، ساعت 16، ورزشگاه سردار جنگل رشت

داور: یدالله جهانبازی، کمکها: حسین نجاتی و محمدرضا منصوری، داور چهارم: ایرج ساعدی

* ابومسلم مشهد - ملوان بندرانزلی، ساعت 16، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

داور: احمد صالحی، کمکها: محمدرضا اسحاقیان و احمد سنجری، داور چهارم: قاسمعلی برزمین

* مقاومت سپاسی شیراز - ذوب آهن اصفهان، ساعت 16:45، ورزشگاه حافظیه شیراز

داور: البرز حاجی پور، کمکها: صادق نوری و غلام آموزگار، داور چهارم: بهروز رنجبر

* صنعت نفت آبادان - پاس همدان، ساعت 18:15، ورزشگاه تختی آبادان

داور: سعادت باغبان، کمکها: حیدر شکور و سعید شمس، داور چهارم: روح الله ارشادی

جمعه - 13/2/87

* راه آهن تهران - استقلال تهران، ساعت 18:15، ورزشگاه آزادی تهران

داور: سعید بخشی زاده، کمکها: داود رفعتی و مجید ویشگاهی، داور چهارم: سیدمهدی سیدعلی