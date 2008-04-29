۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۴:۳۲

اسامی داوران هفته سی ام مسابقات فوتبال لیگ برتر اعلام شد

کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران دیدارهای هفته سی ام مسابقات فوتبال لیگ برتر را اعلام کرد که بر این اساس قضاوت دیدار حساس سپاهان با سایپا برعهده محسن قهرمانی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سی ام مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور طی روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هفته جاری با برگزاری 9 دیدار پیگیری خواهد شد که از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داورانی که قضاوت این دیدارها را برعهده دارند، اعلام شد.

برنامه مسابقات و اسامی داوران دیدارهای این هفته به شرح زیر است:
چهارشنبه - 11/2/87
* سپاهان اصفهان- سایپا، ساعت 16، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
داور: محسن قهرمانی، کمکها: محسن فریمانی و حسین عباسی، داور چهارم: مهرداد ذهبی
* صباباتری تهران - برق شیراز، ساعت 16، ورزشگاه درخشان رباط کریم
داور: محسن ترکی، کمکها: رضا سخندان و بابک داوری، داور چهارم: محمدحسین مرادی
* پرسپولیس تهران - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 18:15، ورزشگاه آزادی تهران 
داور: رحیم رحیمی مقدم، کمکها: حسین خانبان و مسعود فرح نیا، داور چهارم: رضا کرمانشاهی

پنجشنبه - 12/2/87
* پیکان تهران - استقلال اهواز، ساعت 16، ورزشگاه ایران خودرو تهران
 داور: نوید مظفری، کمکها: محمد نجفی و محمد قراملکی، داور چهارم: بابک وسیله بر
* پگاه گیلان - مس کرمان، ساعت 16، ورزشگاه سردار جنگل رشت
داور: یدالله جهانبازی، کمکها: حسین نجاتی و محمدرضا منصوری، داور چهارم: ایرج ساعدی
* ابومسلم مشهد - ملوان بندرانزلی، ساعت 16، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
داور: احمد صالحی، کمکها: محمدرضا اسحاقیان و احمد سنجری، داور چهارم: قاسمعلی برزمین
* مقاومت سپاسی شیراز - ذوب آهن اصفهان، ساعت 16:45، ورزشگاه حافظیه شیراز
داور: البرز حاجی پور، کمکها: صادق نوری و غلام آموزگار، داور چهارم: بهروز رنجبر
* صنعت نفت آبادان - پاس همدان، ساعت 18:15، ورزشگاه تختی آبادان
داور: سعادت باغبان، کمکها: حیدر شکور و سعید شمس، داور چهارم: روح الله ارشادی

جمعه - 13/2/87
* راه آهن تهران - استقلال تهران، ساعت 18:15، ورزشگاه آزادی تهران
داور: سعید بخشی زاده، کمکها: داود رفعتی و مجید ویشگاهی، داور چهارم: سیدمهدی سیدعلی

