کشف مرکز پیش فعال پاسخگویی به استرس در مغز افراد افسرده

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه چین در "هیفی" و موسسه نوروساینس هلند کشف کردند که در افراد افسرده عملکرد یک فضای ویژه در مغز در پاسخگویی به استرس بسیار مهم است. این فضا "هسته شبه بطنی" نام دارد که در هیپوتالاموس مغز واقع شده است.

این دانشمندان که نتایج یافته های خود را در مجله Molecular Psychiatry منتشر کرده اند در آزمایشات خود مغز اجساد افراد سالم و افسرده را با استفاده از فناوریهای لیزری ویژه مورد بررسی قرار دادند و از مغز این اجساد نمونه برداری بیولوژی مولکولی کردند.

در این تحقیقات ردهایی از پیش فعالی در منطقه "هسته شبه بطنی" هیپوتالاموس مغز افراد مبتلا به افسردگی مشاهده شد. به گفته محقان چینی و هلندی این کشف یک گام روبه جلو در درک مکانیزمهای افسردگی است.