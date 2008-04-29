مشکلات درونی و بیرونی اصلاح طلبان دلیل بازنشستگی خاتمی است/خاتمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد

مشکلات درونی و بیرونی اصلاح طلبان دلیل اعلام بازنشستگی خاتمی است

سخنگوی فراکسیون وفاق مجلس هفتم دلیل اعلام بازنشستگی سیاسی خاتمی را مسائل و چالش های درونی و بیرونی اصلاح طلبان می داند .

رضا طلایی نیک دبیرکل حزب توسعه و عدالت ، در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد انتشار خبر بازنشستگی و کناره گیری سید محمدخاتمی از فعالیت های سیاسی گفت: برآیند مسائل درونی اصلاح طلبان و برخی مشکلات دیگر در خارج از این اردوگاه در تصمیم خاتمی مبنی بر بازنشستگی سیاسی موثر بوده است.

وی افزود: خاتمی به دلیل موقعیت خاص خود به خوبی از مسائل و چالش های درونی و بیرونی اصلاح طلبان آگاه بود و از آنها رنج می برد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت : شاید بتوان انتظار داشت که در فرصتی مناسب ریشه ها و حقایق موثر در این تصمیم مهم خاتمی را از زبان خود وی شنید و تحلیل کرد.

گفتنی است سید محمدخاتمی، رئیس جمهور سابق کشورمان در حاشیه اخذ رای در انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که از فعالیت های سیاسی بازنشسته شده است.





رویگردانی دوم خردادی ها از ارزشها دلیل ناکامی آنان در انتخابات بود / بازنشستگی خاتمی به نفع اوست



نماینده مردم تهران در مجلس معتقداست رویگردانی دوم خردادی ها از ارزشهای انقلاب دلیل ناکامی آنان در انتخابات مجلس هشتم بود .

مهدی کوچک زاده، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و منتخب این حوزه در مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دور دوم انتخابات، گفت: در انتخابات مجلس هشتم هم مثل چند انتخابات قبلی، شاهد اثبات رویگردانی مردم از از جریان دوم خرداد بودیم .

وی خاطر نشان کرد: دلیل این رویگردانی چیزی جز بی اعتنایی این جریان به ارزشها و موازین حضرت امام(ره) و کم اعتنایی به خدمت رسانی به مردم نبود.

نماینده مردم تهران در خانه ملت افزود: وضعیت کنونی اصلاح طلبان به راحتی قابل تغییر است و شرط آن بازگشت به عرصه خدمتگزاری در چارچوب موازین نظام و ارزشهای انقلاب اسلامی است.

کوچک زاده در مورد انتشار خبر بازنشستگی خاتمی از فعالیت های سیاسی گفت: با توجه به اطرافیانی که آقای خاتمی را احاطه کرده اند، اگر ایشان در این فرمایش خود جدی باشند، قطعا این مسئله، بیشتر به نفع خودشان خواهد بود.



خاتمی با رادیکالهای اصلاح طلب مرزبندی دارد / بازنشستگی سیاسی خاتمی به نفع نظام نیست



نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقداست با توجه به تعامل و و وفاداری سید محمد خاتمی به نظام اسلامی ، تجارب وجهه بین المللی و توانمندی های وی، رئیس جمهور سابق ایران باید در صحنه سیاست باقی بماند.

محمدنبی رودکی ، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در واکنش به خبر بازنشستگی سیاسی سید محمد خاتمی گفت: بازنشستگی خاتمی به عنوان یک شخصیت سیاسی و فرهنگی با توانمندی های بالا به نفع کشور نیست و اگر اتفاق بیفتد به ضرر نظام و انقلاب خواهد بود.

وی افزود: با شناختی که از ایشان سراغ داریم و تعامل و ارتباطی که آقای خاتمی با رهبری معظم انقلاب دارند و وجهه بین المللی و توانمندی های وی، خاتمی می تواند در پیشبرد اهداف انقلاب و آرمان های امام موثر باشد و بنابراین باید در صحنه سیاست باقی بماند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطر نشان کرد: عملکرد طیف افراطی اصلاح طلبان در دوران ریاست جمهوری خاتمی به جایگاه وی لطمه ای نزده است و خاتمی همواره با این طیف مرزبندی مشخصی داشته است.

رودکی گفت: امیدوارم خاتمی در این تصمیم خود تجدیدنظر کند.



بازنشستگی خاتمی لطیفه سیاسی است / خاتمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد

عضو هیئت رئیسه مجلس هفتم موضوع بازنشستگی خاتمی را یک لطیفه سیاسی خواند و گفت : سیاستمداران ما معمولا زمانی بازنشست می شوند که یا به فیض شهادت نائل شوند یا به لقاءالله بپیوندند.



حمید رضا حاجی بابایی، نماینده مردم همدان و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اعلام بازنشستگی سیاسی از سوی سید محمد خاتمی گفت: من این موضوع را بیشتر یک لطیفه سیاسی می دانم و آن را باور نمی کنم.

وی با بیان اینکه اصولا بازنشستگی سیاسی معنایی ندارد، با اشاره به احتمال زیاد کاندیداتوری خاتمی در انتخابات دهم ریاست جمهوری گفت: فکر می کنم خاتمی به عرصه انتخابات می آید که البته این حق ایشان هم هست و هرکس می تواند از فرصت های خود استفاده کند.



بازنشستگی از سیاست مفهومی ندارد

یک نماینده اصولگرا در مجلس هفتم معتقد است منظور خاتمی از بازنشستگی سیاسی صرفا کناره گیری از فعالیت "رسمی" سیاسی در قالب کاندیداتوری برای مناصب بوده است.



دکتر عماد افروغ، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به خبر بازنشستگی سیاسی سید محمد خاتمی گفت: علی القاعده باید خود وی در این مورد توضیح بدهد که انگیزه اش برای این کار چه بوده است، گلایه ای دارند ، یا اقدامات خود را دیگر نتیجه بخش نمی دانند ویا اینکه می خواهند عرصه را برای جوان ترها باز کنند.

وی افزود: از نظر سنی بعید می دانم آقای خاتمی به مرز بازنشستگی سیاسی رسیده باشند، سن ایشان سن شکوفایی فعالیت های سیاسی است، فکر می کنم منظور آقای خاتمی کناره گیری از فعالیت "رسمی" سیاسی و مثلا در قالب کاندیداتوری برای مناصب و ... بوده است.

افروغ گفت: همه سخنان و اندیشه های انسانی، دلالت سیاسی دارد، بعضی از اندیشه ها مستقیما سیاسی است و بعضی دیگر غیر مستقیم ، در حیات اجتماعی، بازنشستگی سیاسی معنایی ندارد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه تفسیرهای محدودی از معنا و مفهوم " سیاست" در جامعه ما وجود دارد گفت : مگر می شود در حیات اجتماعی بشر، از امر سیاسی و سیاست بازنشسته شد؟