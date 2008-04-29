وی متذکر شد: سالانه 500 تا 600 واحد مسکونی با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال در سطح روستاهای شهرستان طارم بازسازی و مقاوم سازی خواهد شد.
ابراهیمی افزود: تاکنون بیش از یک هزار و 500 واحد مسکونی با اعتباری بالغ بر 90 میلیارد ریال در سطح شهرستان طارم به سازی و مقاوم سازی شده است.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان طارم خاطرنشان کرد: از این تعداد یک هزار و 250 واحد مسکونی با اعتباری بالغ بر 72 میلیارد ریال در سطح روستاها و بقیه در مناطق شهری، بهسازی و مقاوم سازی شده است.
ابراهیمی هدف از اجرای طرح بازسازی و مقاوم سازی اماکن مسکونی روستایی را رسیدن به شرایط مطلوب و جلوگیری از تخریب اماکن و کاهش خسارت در مواقع بروز سوانح طبیعی عنوان کرد و یادآور شد: تهیه و اجرای طرحهای هادی روستایی، احداث مسکن برای محرومین، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه، ساماندهی روستاهای پراکنده، مقاوم سازی روستایی و سنددار کردن واحدهای مسکونی روستایی از برنامههای در دست اقدام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان طارم طی سال جاری است.
