به گزارش خبرنگار مهر در طارم، بهنام ابراهیمی، ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال بیش‌ از 500 واحد مسکونی روستایی با 35 میلیارد و 750 میلیون ریال اعتبار در روستاهای تابعه شهرستان طارم بازسای و مقاوم‌سازی می‌شود

وی متذکر شد: سالانه 500 تا 600 واحد مسکونی با اعتباری بالغ‌ بر 40 میلیارد ریال در سطح روستاهای شهرستان طارم بازسازی و مقاوم‌ سازی خواهد شد .

ابراهیمی افزود: تاکنون بیش ‌از یک ‌هزار و 500 واحد مسکونی با اعتباری بالغ‌ بر 90 میلیارد ریال در سطح شهرستان طارم به سازی و مقاوم‌ سازی شده است .

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان طارم خاطرنشان کرد: از این تعداد یک هزار و 250 واحد مسکونی با اعتباری بالغ‌ بر 72 میلیارد ریال در سطح روستاها و بقیه در مناطق شهری، بهسازی و مقاوم ‌سازی شده است .