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۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۹:۲۱

هشت سال دفاع مقدس مایه مباهات ایرانیان است

کرمان - خبرگزاری مهر: فرمانده کل قرارگاه جنوب شرق کشور گفت: هشت سال دفاع مقدس در مقابل دشمن بعثی سند سربلندی و مباهات ملت ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، امیر سرتیپ علی آراسته ظهر امروز در اولین یادواره امیران و1100 شهید ارتش در استان کرمان در مصلای شهر کرمان گفت: این یادواره فرصتی است که یاد خاطره حماسه ها و ایثارگری شهداء را در جامعه زنده نگه داریم.

وی با  تصریح کرد: ملت ایران در مقابل دشمنی که توسط آمریکا و سایر ابر قدرتهای روز به آخرین دستاوردهای روز مجهز شده بود و به وسیله اکثر کشور های همسایه ایران حمایت می شد، توانستند با تکیه به ارزشهای اسلامی به خصوص آموزه های عاشورایی پیروز شوند.

امیر آراسته گفت: این یادواره ها تذکری به خود و بازخوانی حماسه شهداء و ایجاد فرهنگ شهادت به عنوان مهمترین دستمایه ملت برای مقابله با دشمنان متجاوز است.

وی گفت: ملت ایران همواره محصور دشمنی و هدف دسیسه های استکبار است و در این میان نیروهای نظامی در کنار ملت با تمام وجود از ارزشهای اسلامی و آزادگی دفاع می کنند زیرا این ارزشها با گذشت زمان متعالی تر می شوند و انگیزه ملت ایران برای پایداری با استکبار نیز افزایش می یابد.

استاندار کرمان نیز در این یادواره با گرامی داشتن یاد شهداء گفت: امروز سالگرد آغاز عملیات بزرگ بیت المقدس و روز خلیج فارس است که هر دو مایه افتخار ایران است.

محمد رئوفی نژاد تصریح کرد: عملیات بیت المقدس از لحاظ نظامی جایگاه ویژه ای در طول دفاع مقدس دارد و ارتش در این عملیات بیشترین نقش را ایفاء کرد.

وی خاطر نشان کرد: امروز نیز ملت ایران با پیروری از شهداء آمادگی مقابله با تهدیدات دشمنان را دارد.

کد مطلب 674356

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