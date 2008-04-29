شورای حل اختلاف مطبوعات استان زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مدیرکل فرهنگ و ارشاداسلامی درمراسم افتتاح و آغازبکار این شورا ، استان زنجان گفت: شناخت و اجرای عدالت از دغدغه‌های بشریت رسالت اصلی مطبوعات هدایت جامعه به ‌سمت و سوی شناخت و اجرای عدالت ست.

رضا دینی با اشاره به اینکه هر قشری ممکن است در راستای انجام وظایف خود دچار مشکلاتی شود، افزود: مطبوعات نیز ممکن ‌است در ایجاد تعامل و ارتباط بین مردم و مسئولان، دچار مسائل و مشکلاتی شوند که نیازمند حل و فصل باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، گستردگی کار خبری و تنگناهای مطبوعات را یادآور شد و تشکیل شورای حل ‌اختلاف ویژه‌ مطبوعات را گامی مهم در راستای رفع برخی دغدغه‌های قضایی و حقوقی فعالان این عرصه دانست.

دینی، گفت: بحث پرونده‌های قضایی، وقت و انرژی را صرف خود می‌کند که ایجاد شورای حل‌اختلاف تخصصی می‌تواند در این زمینه موثر و کارساز باشد.

وی، ایجاد شعبه‌ ویژه شورای حل‌اختلاف مطبوعات را رویکردی مثبت در این عرصه دانست و تاکید کرد: مطبوعات باید درراستای انجام وظایف و رسالت اصلی خود و حرکت به‌سمت و سوی حرفه‌ای شدن تلاش کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: ایجاد شعبه ویژه شورای حل‌اختلاف مطبوعات، یکی‌ از خواسته‌های فعالان این عرصه استان جهت برخورداری ‌از نظرات و اقدامات تخصصی و کارشناسی بوده است.

دینی با اشاره به برپایی این نشست بیان کرد: از ثمرات این نشست به تفاهم رسیدن برای تشکیل شورای حل اختلاف بود که به مبارکی و میمنت در این اداره کل افتتاح شد.

وی با عنوان اینکه نشریات و اهالی مطبوعات نیز موظفند در راستای اهداف و رسالتهای خود جامعه را در مسیر عدالت سوق دهند، افزود: در اینجا تلاشهای مسئولان محترم قوه قضائیه قابل تقدیر است و از آنجایی که در تعامل و ارتباط با مردم مسائلی پیش می آید و باید حل و فصل شود، لذا اهمیت دفتر شورای حل اختلاف مشخص می شود.

همچنین در ادامه رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به ارزشمند بودن نقش و رسالت مطبوعات گفت: عملکرد مطبوعات در صورتی موثر خواهد بود که در زمینه های مختلف اجتماعی تعامل داشته باشند که این به نفع اهالی مطبوعات است و حفظ شان و اقتدار و توانمندی خودشان را به دنبال خواهند داشت.

جمال انصاری خاطرنشان کرد: رسانه ها در نقد حاکمیت نقش برجسته ای ایفا می کنند که حفظ این برجستگی نیز بر عهده خود اهالی مطبوعات است.